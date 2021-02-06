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Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürü İnan, keçiyi sezaryenle doğurttu

06.02.2021 10:13 | Son Güncelleme:
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Şırnak’ın Uludere ilçesinde keçisi doğum sancısı çeken çiftçinin imdadına İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan yetişti.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde keçisi doğum sancısı çeken çiftçinin imdadına İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan yetişti. Veteriner hekim olan İnan, keçinin yavrusunu sezaryen ile aldı.
Uludere ilçesinde hayvanlara 3 günde 3 başarılı sezaryen doğum yapıldı. 3 gündür doğum yapamayan ve halsizlik gösterip yemek yemeyen keçisi için veteriner hekimi arayan çiftçinin imdadına veteriner hekim olan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan yetişti. Keçinin ultrasonla kontrolünün ardından sezaryenle karnındaki yavrusu alındı.
Konuyla ilgili bilgi veren Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, gece geç saatlerinde bir çiftçinin kendisini arayıp keçisinin 3 gündür doğum yapamadığını, kanlanma olduğunu ancak doğumun gerçekleşmediğini aktardığını söyledi. İnan, "Biz de ultrason cihazımızla çiftçimizin yanına gittik. Önce ultrasona verdik keçimizi yavrunun canlı olduğunu teyit edince de sezaryen yapmaya karar verdik. Operasyonumuz başarılı geçti. Keçinin de yavrusunun da sağlık durumu gayet iyi" dedi.
Keçinin sahibi, desteklerinden dolayı İnan’a teşekkür etti.

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