YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Uludere’de üstyapı çalışmaları

Uludere’de üstyapı çalışmaları

ŞIRNAK HABERLERİ  | 24.08.2020 14:58 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Uludere İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentteki caddelerde onarın çalışmalarına devam ediyor.Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek’in talimatlarıyla, ilçe merkezinde çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyova Mahallesinde daha yaşanabilir bir Uludere için çalışmalarına devam ediyor.

Şırnak’ın Uludere İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentteki caddelerde onarın çalışmalarına devam ediyor.
Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek’in talimatlarıyla, ilçe merkezinde çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyova Mahallesinde daha yaşanabilir bir Uludere için çalışmalarına devam ediyor. Uludere Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tehlike arz eden yollarda istinat duvarları örüp duvarların arkasını beton ile doldurarak farklı yerlere merdiven yaptı.
Yeşilyova Mahallesi sakinleri Belediye Başkanı Sait Ürek’e ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sörfte aşka geldiler Sörfte aşka geldiler
Silopi’de ’15 Temmuz’ konferansıSilopi’de ’15 Temmuz’ konferansı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Rektör Uzun, OSTİM’de "Filyos Limanı ve Endüstrisi Bölgesi Projesi"ni anlattı
Rektör Uzun, OSTİM’de "Filyos Limanı ve Endüstrisi Bölgesi Projesi"ni anlattı
Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç öldü
Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç öldü
Konya'da yaban keçisi avına 61 bin 998 lira ceza
Konya'da yaban keçisi avına 61 bin 998 lira ceza
Hayvanseverler sitede camda asılı bulunan kedi için toplandı
Hayvanseverler sitede camda asılı bulunan kedi için toplandı
Bilecik'te kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı
Bilecik'te kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı

Şırnak Namaz Vakitleri 24 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:00
Sabah
05:27
Öğle
12:18
İkindi
15:59
Akşam
18:58
Yatsı
20:19

Şırnak Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Pazartesi

Nergis Eczanesi
Merkez
Değer Eczanesi
Cizre
Foria Eczanesi
Beytussebap
Sefa Eczanesi
Idil
Ökten Eczanesi
Silopi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Fatihi Mahmood Ismael ile Barzani bir araya geldi
Fatihi Mahmood Ismael ile Barzani bir araya geldi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.