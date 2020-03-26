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Uludere’deki eczaneden korona virüse karşı naylonlu önlem

ŞIRNAK HABERLERİ  | 26.03.2020 16:38 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Uludere ilçesinde bir eczanede yeni tip korona virüs salgınına karşı müşteri ile çalışanların temasını önlemek amacıyla şeffaf naylon çekilerek önlem alındı.Uludere Devlet Hastanesi karşısında eczacılık yapan Vedat Fırat, aldığı tedbirle korona virüse karşı hem kendisinin ve çalışanlarının hem de müşterilerin sağlığını korumaya çalışıyor.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde bir eczanede yeni tip korona virüs salgınına karşı müşteri ile çalışanların temasını önlemek amacıyla şeffaf naylon çekilerek önlem alındı.
Uludere Devlet Hastanesi karşısında eczacılık yapan Vedat Fırat, aldığı tedbirle korona virüse karşı hem kendisinin ve çalışanlarının hem de müşterilerin sağlığını korumaya çalışıyor. Eczaneye giren müşteriler, çalışanlarla küçük gişeden iletişim kuruyor. Korona virüs nedeniyle herkesin tedbir alması gerektiğini belirten eczane sahibi Vedat Fırat, "Bizim eczanemiz dar olduğu için hastalarla temasımız çok sık oluyordu. Müşterilerle aramıza mesafe koyduk, şeffaf naylonla alınan önlemimiz olumlu karşılandı. Hastalar ve kendimiz için bu önlemi aldık" dedi.

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Şırnak Nöbetçi Eczaneler26 Mart Perşembe

Fırat Eczanesi
Uludere
Hakan Eczanesi
Silopi
İdil Eczanesi
Idil
Onur Eczanesi
Beytussebap
Çınar Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Cizre
Onur Eczanesi
Beytussebap
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