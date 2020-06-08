Ulupınar Köyü’nü yasa boğan ölüm

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, genç yaşta hayatını kaybeden geçmiş dönem İl Genel Meclis üyesi Hasan Hüseyin Çelik’in yeğeninin cenazesine katıldı.

Geçirdiği benim kanaması sonrası 18 yaşında tedavi gördüğü Eskişehir’de hayatını kaybeden Aydemir Çelik’in ölümü tüm yakınları yasa boğdu. Geçmiş dönem İl Genel Meclis üyesi Hasan Hüseyin Çelik’in yeğeni de olan Aydemir Çelik cenazesi ikindi namazına müteakip Bilecik merkeze Ulupınar Köy Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığı defnedildi.

İyi bir Bilecikspor taraftarı olan Aydemir Çelik’in 5 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.

