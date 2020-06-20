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Ulus 100. Yıl Çarşısı ihalesinden Büyükşehire 2 milyon 150 TL getiri

ANKARA HABERLERİ  | 20.06.2020 11:41 | Son Güncelleme

Ulus 100.

Ulus 100. Yıl Çarşısı ihalesinden Büyükşehire 2 milyon 150 TL getiri

Ulus 100. Yıl Çarşının yıkım ihalesi, Ankara Büyükşehir Belediyesine 2 milyon 150 bin TL getiri sağlayacak.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oy birliğiyle alınan “Ulus 100. Yıl Çarşısının yıkılması kararından” sonra binanın geri dönüşüm malzemeleri karşılığı yıkım işi ihalesi tamamlandı. Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından ve ABB TV’den canlı olarak yayınlanan ihaleye 56 firma katıldı. 2 saat süren ihalede muhammen bedelin 3 katı oranında yüksek değere ulaşılırken, Büyükşehir Belediyesinin kasasına 2 milyon 150 bin TL girecek.
Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunda sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen “100. Yıl Çarşısı’nın Geri Dönüşüm Malzemeleri Karşılığı Yıkımı İşi” ihalesine 56 firma katıldı. Büyükşehir Genel Sekreteri Baki Kerimoğlu’nun yönetimindeki Belediye Encümeni huzurunda yapılan ihale açık artırma usulüyle canlı olarak yayınlandı. Firmalar arasında mücadelenin yaşandığı ve 2 saatten fazla süren ihalede muhammen bedelin 3 katı oranında yüksek değere ulaşıldı. Muhammen bedeli 699 bin 547 TL olan ihalede en yüksek teklifi 2 milyon 150 bin TL ile Dedeli Yapı Geri Dönüşüm Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi verirken, sağlanan kazanç Büyükşehir Belediyesi kasasına aktarılacak.

Ankara meydanına kavuşuyor
100. Yıl Çarşısı’nın yıkımıyla birlikte 1. ve 2. TBMM Binası, Ankara Valiliği, Hacı Bayram Camii ve Ankara Kalesi gibi kentin tarihi simgelerinin yer aldığı lokasyon yeni bir meydana kavuşacak.
Büyükşehir Belediyesi yıkım öncesi çarşıda bulunan esnafın mağdur olmaması için tebligatta bulunurken, ihaleyi kazanan firmayla yapılacak sözleşmenin ardından 180 gün içerisinde 100. Yıl Çarşısı’nın yıkım işlemleri tamamlanacak.

Ulus 100. Yıl Çarşısı ihalesinden Büyükşehire 2 milyon 150 TL getiri

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