YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Ulus Orman İşletme Müdürlüğünde yapılan çalışmalar yerinde inceledi

Ulus Orman İşletme Müdürlüğünde yapılan çalışmalar yerinde inceledi

BARTIN HABERLERİ  | 11.09.2020 18:13 | Son Güncelleme

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı Ulus Orman İşletme Müdürlüğünde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı beraberinde Bölge Müdür Yardımcısı Orhan Şahin, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Mehmet Başkan, Ulus Orman İşletme Müdürü Recep Düşünmez, İşletme Müdür Yardımcısı Ferhat Sugeçti ve Orman İşletme Şefleri ile birlikte Ulus Orman İşletme Müdürlüğünde yapılan çalışmaları yerinde incelendi.Ulus Orman İşletme Müdürlüğü Ardıç Orman İşletme Şefliği 30 Nolu tensil bölmesi ile 25 nolu bakım bölmesinde yapılan üretim çalışmalarının kontrollerini yapan Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı üretim işçileri ile dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında görüştü.Kumluca ve Sökü Şefliklerine de giden Bölge Müdürü Beyazlı, yapılan orman bakımı ve üretim çalışmaları ile ilgili kontroller yaparken Herkeme ve Kumluca Orman Dışı Satış Depolarındaki çalışmaları da yerinde incelendi.Bölge Müdürü Beyazlı, Ulus Orman İşletme Müdürü Recep Düşünmez ve ekip arkadaşlarına çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı Ulus Orman İşletme Müdürlüğünde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı beraberinde Bölge Müdür Yardımcısı Orhan Şahin, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Mehmet Başkan, Ulus Orman İşletme Müdürü Recep Düşünmez, İşletme Müdür Yardımcısı Ferhat Sugeçti ve Orman İşletme Şefleri ile birlikte Ulus Orman İşletme Müdürlüğünde yapılan çalışmaları yerinde incelendi.
Ulus Orman İşletme Müdürlüğü Ardıç Orman İşletme Şefliği 30 Nolu tensil bölmesi ile 25 nolu bakım bölmesinde yapılan üretim çalışmalarının kontrollerini yapan Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı üretim işçileri ile dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında görüştü.
Kumluca ve Sökü Şefliklerine de giden Bölge Müdürü Beyazlı, yapılan orman bakımı ve üretim çalışmaları ile ilgili kontroller yaparken Herkeme ve Kumluca Orman Dışı Satış Depolarındaki çalışmaları da yerinde incelendi.
Bölge Müdürü Beyazlı, Ulus Orman İşletme Müdürü Recep Düşünmez ve ekip arkadaşlarına çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Tam 7 kere teklif etti' 'Tam 7 kere teklif etti'
Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda... Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda...
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, bu sezondan umutlu
Yeni Malatyaspor, bu sezondan umutlu
Kayserispor’da 14 futbolcunun lisansı çıktı
Kayserispor’da 14 futbolcunun lisansı çıktı
Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret
Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
Başakşehir Bilgievlerinde sosyal mesafeli “EBA” hizmeti
Başakşehir Bilgievlerinde sosyal mesafeli “EBA” hizmeti
Süper Lig'in Ege temsilcileri, açılış maçında birbirlerine rakip olacak
Süper Lig'in Ege temsilcileri, açılış maçında birbirlerine rakip olacak

Bartın Namaz Vakitleri 11 Eylül Cuma

İmsak
04:52
Sabah
06:20
Öğle
12:52
İkindi
16:26
Akşam
19:15
Yatsı
20:37

Bartın Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Cuma

Özbakan Eczanesi
Merkez
Soner Eczanesi
Abdipasa
Egemen Eczanesi
Amasra
Çalışkan Eczanesi
Kozcagiz
Murat Eczanesi
Kurucasile
Arif Eczanesi
Ulus
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Mekan sahibi genç kızı öldürdü
Mekan sahibi genç kızı öldürdü
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.