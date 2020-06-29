Ulusal yarışma 22 Temmuz’da sona eriyor

Sivas Valiliği himayesinde Sivas Kültür AŞ’nin koordinesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu, Sivas 4 Eylül Fotoğraf Sanatı Derneği’nin katkıları ile düzenlenen “Şehri Sultandan Kareler” isimli ulusal fotoğraf yarışması 22 Temmuz’da sona erecek. Başvuruların 19.12.2019 tarihi itibariyle başladı ve ulusal çapta ilk kez yapılan yarışmaya, Pandemi süreci olmasına rağmen birçok başvuru gerçekleşti.

Yarışma, İlimizin Zenginliklerini Ortaya Çıkaracak

Fotoğraf severlere çağrıda bulunan ve yarışmanın amacını hatırlatan Sivas Valisi Salih Ayhan, “İlimizin zenginliklerini en iyi ortaya koyan, Sivas’ı en iyi anlatan kareler ile kıyasıya bir mücadele olacak. Bu yarışmada en güzel fotoğrafları seçmek için jürimizin bir hayli zorlanacağını düşünüyorum. Şehirlerin Sultanı Sivas’ı en iyi şekilde tanıtacağımızı da düşünüyorum” dedi.

Düzenlenen faaliyetin ilimizin tanınabilirliğini arttırmak, şehrimize ait bir görsel bellek oluşturmak adına önemli olduğunu dile getiren Vali Ayhan, “Amacımız o an’ları yakalamaktır. Sivas Valiliğinin geleceğe dönük çalışmalarında fotoğraf sanatını kullanarak ileriye güzel bir miras bırakmak da hedeflerimiz arasındadır” ifadelerini kullandı.

Yarışma takvimi, ödüller ve jüri hakkında da hatırlatmada bulunan Vali Salih Ayhan, “Dereceye giren fotoğraflar 03 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak. Ödül töreni ve sergi tarihi ise 05 Ağustos 2020 tarihinde yani Dünya Sivaslılar Günü’nde olacak. Yarışma başvuruları ve sonuçları için Sivas Valiliğinin ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun web siteleri kullanılıyor. Yarışmada İzzet Keribar, İbrahim Zaman, Özer Kanburoğlu, Ozan Sağdıç ve Levent Erdinç seçici kurul üyeleri olarak görev aldılar. Ödüllü yarışmada birinciye 10 Bin TL, ikinciye 8 Bin TL, üçüncüye 5 Bin TL verilecek. Mansiyon ödülü 2 Bin TL (6 Adet), özel ödül de Bin TL olarak belirlendi. Yarışmada sergileme ve satın alma ödülü de olacak.” diye konuştu.

Her Katılımcı 4 Fotoğraf İle Yarışmaya Katılabiliyor

“Şehri Sultandan Kareler” isimli ulusal fotoğraf yarışması dijital kategoride renkli fotoğraf olmak üzere tek bölüm şeklinde gerçekleştiriliyor. Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş tüm fotoğraf severler en fazla 4 fotoğraf ile ücretsiz katılabiliyor. Sivas il sınırları içinde çekilmiş fotoğraflar yarışmaya kabul edilirken daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren eserler yarışmaya dâhil olamıyor.

05 Ağustos 2020 tarihindeki sergi ve ödül töreni sonrası Uluslararası Fotoğraf Federasyonu tarafından 1985 yılında A.Fiap (Sanatçı), 1988 yılında da E.Fiap (Ekselans) unvanları ile onurlandırılan Fotoğraf Sanatçısı İzzet Keribar da fotoğraf severlere konferans verecek.

