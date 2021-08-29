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Uluslararası Bursa Festivali'nde sanatçı Fettah Can ve Cansu Kurtcu konser verdi

29.08.2021 01:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Bursa Festivali'nde sanatçı Fettah Can ve Cansu Kurtcu konser verdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 59'uncusu düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nde sanatçı Fettah Can ve Cansu Kurtcu aynı sahneyi paylaştı.

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinliğe Bursalı müzikseverler, yoğun ilgi gösterdi.

Fettah Can ve Cansu Kurtcu ikilisi, "Boş Bardak", "Milat" ve "Bu Aşkın Katili Sensin" gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.

Konser sonunda Fettah Can ve Cansu Kurtcu'nun performansı izleyiciler tarafından alkışlandı.

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