YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Uluslararası Fair Play Konseyi'nden Türkiye'ye 2 ödül

Uluslararası Fair Play Konseyi'nden Türkiye'ye 2 ödül

20.06.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Fair Play Konseyi'nden Türkiye'ye 2 ödül

İZMİR (AA) - Uluslararası Fair Play Konseyi (CIFP), Türk Spor Ajansı ile faaliyetlerini İzmir'de sürdüren Bostanlıspor'u, 2021 Dünya Fair Play Ödülleri kapsamında "Şeref Diploması"na layık gördü.

Bostanlıspor'dan yapılan açıklamada, tüm karşılaşmalara fair-play çağrısı yapan afişlerle çıkıp, fair-play bilincinin yaygınlaşmasına katkıda bulunan Bostanlıspor'a ve Türk Spor Ajansı'nın Youtube kanalında yayımlanan "Fair Play Sohbetleri" programına CIFP Büyük Jürisi tarafından "Şeref Diploması" ödülü verildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CIFP Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, Türkiye'nin kazandığı iki ödülün, CIFP'nin gelecek yıl yapılacak genel kurulunda düzenlenecek törende takdim edileceğini bildirdi.

Bostanlıspor'un kazandığı ödülün küçümsenmeyecek bir olay olduğunu belirten Arıpınar, "Şeref diploması ödülü dünyada ilk kez bir amatör gençlik ve spor kulübüne veriliyor. Bu ülkemiz için de büyük onur ve gurur." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, CHP'nin İzmir'de taban kaybettiğini savunduAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, CHP'nin İzmir'de taban kaybettiğini savundu
Çocuklarına hem annelik hem babalık yapan bedensel engelli babaya anlamlı ziyaretÇocuklarına hem annelik hem babalık yapan bedensel engelli babaya anlamlı ziyaret
Çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen babalara sinema biletli sürprizÇocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen babalara sinema biletli sürpriz

İzmir Namaz Vakitleri 20 Haziran Pazartesi

İmsak
03:50
Sabah
05:41
Öğle
13:18
İkindi
17:12
Akşam
20:45
Yatsı
22:28

İzmir Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Pazartesi

Yazal Eczanesi
Aliaga
Esra Eczanesi
Aliaga
Ayşe Pınar Eczanesi
Balcova
Ilıca Eczanesi
Balcova
Bayındır Pınar Eczanesi
Bayindir
Kafkas Eczanesi
Bayrakli
İlkege Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Badem sütü, donmuş meyve, keten tohumu ve PLASENTA!

Badem sütü, donmuş meyve, keten tohumu ve PLASENTA!

Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"

Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

23 yaşında 56 yaşındaki milyonerle nişanlı!

23 yaşında 56 yaşındaki milyonerle nişanlı!

Kendinize bu kötülüğü yapmayın!

Kendinize bu kötülüğü yapmayın!

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.