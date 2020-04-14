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Uluslararası karikatür yarışmasının başvuru şartları güncellendi

MUĞLA HABERLERİ  | 14.04.2020 16:41 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin bu sene uluslararası olarak düzenlediği karikatür yarışmasında Covid-19 önlemleri kapsamında son başvuru tarihi ve katılım şartları güncellendi.Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu “Göç” konulu uluslararası karikatür yarışmasının başvuru şartlarında güncelleme yapıldı.

Uluslararası karikatür yarışmasının başvuru şartları güncellendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin bu sene uluslararası olarak düzenlediği karikatür yarışmasında Covid-19 önlemleri kapsamında son başvuru tarihi ve katılım şartları güncellendi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu “Göç” konulu uluslararası karikatür yarışmasının başvuru şartlarında güncelleme yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada yarışmacıların eserlerini posta yolu ile değil mail yolu ile başvuru yapılabileceği belirtildi.
Açıklamada şunlara yer verildi “Tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler neticesinde uluslararası karikatür yarışmamızın başvuru şartlarında değişik yapılmasını uygun görülmüştür. Vatandaşlarımızın evlerine kapanmak zorun kaldıkları bugünlerde sanatsal etkinliklerimiz iptal etmek yerine günümüz şartlarına uygun hale getirerek vatandaşlarımıza moral vermek ve destek olmak istiyoruz. Karikatür yarışmamıza katılımlar posta yolu ile değil mail yolu ile başvuru yapılmasına karar verilmiştir. Ayrıca son başvuru tarihi 7 ağustos 2020 olarak güncellenmiştir.”
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Göç” konulu Uluslararası Karikatür Yarışmasının son başvuru tarihi 7 Ağustos olarak güncellenirken jüri toplanma tarihi ise 12 Ağustos olarak belirlendi.

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