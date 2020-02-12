Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkan Vekili Ali Rıza Beşkat, "Uluslararası öğrenciler bizler için önemlidir. Sizlerin ülkemize gelmeniz, eğitim almanız, Türkiye'nin tüm hak ve hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli her türlü kolaylığı yapmaktayız." dedi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde Samsun'da düzenlenen "Uluslararası Öğrenci ve Akademisyenler Sosyal Uyum Buluşması" sona erdi.

Ali Rıza Beşkat, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yabancı öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, uluslararası öğrencilerin Türkiye için kıymetli olduğunu söyledi.

Türkiye'de 2014 yılında yabancı öğrenci sayısının 40 bin olduğuna işaret eden Beşkat, "Bugün bu sayı 150 binin üzerine üzerine çıkmıştır. Bu, kendiliğinden olmuş bir rakam değil, bilinçli bir çalışmanın ürünüdür. Uluslararası öğrenciler bizler için önemlidir. Sizlerin ülkemize gelmeniz, eğitim almanız, Türkiye'nin tüm hak ve hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli her türlü kolaylığı yapmaktayız." diye konuştu.