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Uluslararası öğrencilerden "evde kal" çağrısı

EDİRNE HABERLERİ  | 01.04.2020 10:42 | Son Güncelleme

Uluslararası öğrencilerden "evde kal" çağrısı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da eğitim gören uluslararası öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla hazırladıkları videoyla "Evde Kal Tekirdağ, Evde Kal Türkiye" mesajı verdi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) öğrenim gören Rusya, Ukrayna, Çin, Japonya, Somali, Cezayir, Tunuslu öğrenciler ve akademisyenler, halkın evde kalması için videolu mesaj gönderdi.

Üniversite TÖMER Müdürü Öğretim Görevlisi Uğur Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgına karşı en önemli tedbirin insanların evlerinde kalmaları olduğunu söyledi.

Özgür, uluslararası öğrencilerinde bu sürece katkıda bulunabilmek videoyu hazırladıklarını ifade ederek, "Üniversitemizde Balkanlar, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere Rusya, Ukrayna, Çin, Japonya, Somali, Cezayir, Tunus'tan öğrencilerimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimiz ve öğretim görevlilerimizle birlikte hep beraber "Evde Kal Tekirdağ, Evde Kal Türkiye" diyerek insanlara mesaj vermek istedik." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
çağrı Evdekal koronavirüs

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