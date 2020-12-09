YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Uluslararası Sarıkamış Sempozyumu düzenleniyor

Uluslararası Sarıkamış Sempozyumu düzenleniyor

ERZURUM HABERLERİ  | 09.12.2020 13:03 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi ODAK (Orta Doğu ve Orta Asya-Kafkaslar Araştırma ve Uygulama) Araştırma merkezi Uluslararası Sarıkamış Sempozyumu düzenliyor."Kardan Kefenleriyle Kızıl Elma’ya Yürüyen Canlar” başlıklı Uluslararası Sarıkamış Sempozyumu 27 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.Youtube üzerinden canlı yayınlanacak olan video konferansın Moderatörlüğünü Atatürk Üniversitesi ODAK merkez müdürü Dr.Gürsoy Solmaz yapacak.

Atatürk Üniversitesi ODAK (Orta Doğu ve Orta Asya-Kafkaslar Araştırma ve Uygulama) Araştırma merkezi Uluslararası Sarıkamış Sempozyumu düzenliyor.
"Kardan Kefenleriyle Kızıl Elma’ya Yürüyen Canlar” başlıklı Uluslararası Sarıkamış Sempozyumu 27 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.
Youtube üzerinden canlı yayınlanacak olan video konferansın Moderatörlüğünü Atatürk Üniversitesi ODAK merkez müdürü Dr.Gürsoy Solmaz yapacak. Videokonfaransa Prof.Dr. Bingür Sönmez başta olmak üzere Azerbaycan, Ukranya, Almanya’dan da katılımcılar olacak.
Sarıkamış şehitlerini anmak adına yine Atatürk Üniversitesi ODAK merkezi "Sarıkamış Şehitleri şiir ve hikaye yarışması da düzenledi.
27 Aralık 2020 tarihine kadar herkesin katılabileceği yarışmanın maddi ödülü yok ancak yeterli katılım olduğu takdirde gönderilen çalışmalar Atatürk Üniversitesi ODAK(Orta Doğu ve Orta Asya-Kafkaslar Araştırma ve Uygulama Merkezi) müdürlüğünce kitap haline getirilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı! Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı!
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor
1/

Erzurum Namaz Vakitleri 9 Aralık Çarşamba

İmsak
05:48
Sabah
07:18
Öğle
12:12
İkindi
14:36
Akşam
16:57
Yatsı
18:21

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 9 Aralık Çarşamba

Çatyolu Eczanesi
Palandoken
Serpıl Eczanesi
Palandoken
Kardelen Eczanesi
Yakutiye
Dadaşkent Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Öznur Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Şifa Eczanesi
Hinis
Hılal Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.