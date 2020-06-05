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Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

TRABZON HABERLERİ  | 05.06.2020 14:23 | Son Güncelleme

Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasında birinciliği Türkay Albayrak, ikinciliği Ali Mermertaş, üçüncülüğü de Timuçin Mehmet Sekban'a ait eserler kazandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde 40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun bu yıl 23 Şubat'ta koşulduğu belirtildi.

Maraton kapsamında organize edilen ödüllü fotoğraf yarışmasına 300 fotoğrafçının bin eserle katıldığı vurgulanan açıklamada, fotoğrafların Instagram hesapları üzerinden #trabzonyarimaratonu etiketi ile paylaşıldığı aktarıldı.

Fotoğrafların iki aşamada değerlendirildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Paylaşılan fotoğraflar, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkan Yardımcısı, yarışmanın jüri başkanı Osman Şişko, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Veda Küçük, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Selahattin Aydınlı, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Emir Yıldız, Fotoforum Trabzon Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Oğuzhan Hacısalihoğlu, Trabzon Gençlik ve Spor Müdürlüğü Basın Sorumlusu Gürkan Ata ve Gazeteci Osman Çavuşoğlu'ndan oluşan jüri tarafından iki aşamada değerlendirildi. Yapılan değerlendirmede birinciliği Türkay Albayrak, ikinciliği Ali Mermertaş, üçüncülüğü de Timuçin Mehmet Sekban'a ait eserler kazandı."

Jüri tarafından 30 eserin ise sergilenmeye değer görüldüğü, sergi, ödül töreni ve almanak tanıtımının ileri bir tarihte gerçekleştirileceği belirtildi.

Yarışmanın birincisine 5 bin lira, ikinciye 3 bin lira, üçüncüye 2 bin lira, albümde yer alan diğer eserlerin sahiplerine ise 250'şer lira ödül verileceği kaydedildi.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Ayhan Pala, ödül alan fotoğrafları Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na takdim etti.

Fotoğrafları başarılı bulduğunu belirten Zorluoğlu, Trabzon'un bir imparatorluk ve liman şehri olduğunun altını çizerek, "Trabzon aynı zamanda bir ticaret ve geçmişten itibaren çok kültürlü bir şehirdir. Bu renkleri korumamız lazım. Trabzon'u çok sesli, çok kültürlü çok güzel bir şehir olarak bizden sonrakilere bırakmak istiyoruz. Yarı maraton, Trabzon'un çok önemli bir değeri. Bu organizasyonun daha da güçlenerek devam etmesini arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zorluoğlu, gelecek yıl gerçekleştirilecek yarı maratonla ilgili çalışmalara şimdiden başladıklarını söyleyerek, "Uzun yıllardan beri düzenlenen yarı maratonu daha da canlandırmak, büyütmek ve daha cazip hale getirmek istiyoruz." diye konuştu.

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