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ULUTEK Teknopark, Bursa Uludağ TTO ve BEBKA Temsilcileri potansiyel işbirlikleri için bir araya geldi

BURSA HABERLERİ  | 10.10.2020 15:50 | Son Güncelleme

ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof.

ULUTEK Teknopark, Bursa Uludağ TTO ve BEBKA Temsilcileri potansiyel işbirlikleri için bir araya geldi

ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz’ün katılımıyla ULUTEK, Bursa Uludağ TTO ve BEBKA temsilcileri bir araya geldi. Toplantıda potansiyel işbirlikleri masaya yatırıldı. Girişimcilerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeler geliştirilmesi, ekosistemin geliştirilerek tüm paydaşlarla yürütülebilecek farklı programlar üzerine kurumlar arası bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı. ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunarak, BEBKA’nın kentin sorunlarına yönelik sunduğu desteklerin önemine vurgu yaptı. BEBKA’nın ziyareti ve işbirliği yaklaşımından dolayı memnuniyetini dile getiren Prof.Dr.Karagöz, BEBKA ile işbirliklerinin artarak devam edeceğini ve kente katkı sunacak yeni projelerin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.
ULUTEK, BEBKA desteğiyle 2020 yılı Teknik Destek Programı kapsamında “Bursa’daki Bilişim Firmalarının İnovasyon Kapasitelerinin Artırılması ve Rekabetçi Hizmet Süreçlerinin Geliştirilmesi” isimli projeyi yürütüyor. Program kapsamında ULUTEK bünyesindeki 25 Bilişim firması 6 farklı konuda 12 günlük eğitimlerle inovasyon kapasitesini artırma ve rekabetçi hizmet süreçleri geliştirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Bursa Uludağ TTO ise BEBKA Teknik Destek Programı ile “Bursa Girişimci Topluluğu Oluşturulması“ projesini hayata geçirdi. Proje, gençlerin sosyal girişimciliği kavramaları, akademik ve teknoloji odaklı yenilikçi projeler geliştirmeleri ve girişimcilerin kapasite artırımı için ekosistemi besleyebilen, sürdürülebilir bir yapıda ve sürekli gelişim odaklı bir topluluk tasarımı üzerine kurgulandı.

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