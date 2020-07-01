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Ümraniye Belediyesi artan korona virüs vakalarına dikkat çekti

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.07.2020 09:29 | Son Güncelleme

Dünya genelinde can kaybına neden olan korona virüs salgınıyla Türkiye’nin de mücadelesi devam ediyor.

Dünya genelinde can kaybına neden olan korona virüs salgınıyla Türkiye’nin de mücadelesi devam ediyor. İlk vakanın açıklandığı tarihten bu yana Ümraniye Belediyesine bağlı ekipler dezenfektan ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.
Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Ümraniye Belediyesi ekiplerinin sokak sokak, cadde cadde dezenfektan ve temizlik işlemleri devam ediyor. Esenevler Mahallesi, Yunus Emre Caddesi’ni baştan aşağıya dezenfekte etmek için bir araya gelen Ümraniye Belediyesi Temizlik Dairesi ekiplerine Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da eşlik etti. Temizlik için tulumu giyip süpürgeyi eline alan Yıldırım, temizlik personeliyle birlikte caddeyi baştan sona kadar temizledi.

Yıldırım artan korona virüs vak’a sayılarına dikkat çekti
Temizlik ve dezenfektan işlemlerine katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Gecenin bu saatinde Ümraniye caddelerinde biliyorsunuz virüs bitmedi sabunlu suyla yıkıyoruz. Hijyene dikkat, maskeye dikkat ve mesafeye dikkat diyoruz. Virüse karşı böyle kendimizi korursak inşallah eskisinden daha iyi olacağız. Ayrıca Ümraniye halkı da çekirdek kabuğunu, sigara izmaritini çöp kutusuna atarak daha temiz bir Ümraniye’nin var olmasına katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

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