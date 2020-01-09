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  4. Ümraniye'de kumar makinesi imalatı yapan şüpheli yakalandı

Ümraniye'de kumar makinesi imalatı yapan şüpheli yakalandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.01.2020 12:55 | Son Güncelleme

Ümraniye'de kumar makinesi imalatı yapan şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de, kumar makinesi imalatı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, 5 Ocak'ta Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir adreste kumar makinesi imalatı ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bekçiler ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, adrese düzenlenen baskında Tevfik Cenk T.'yi (40) yakaladı. Yapılan aramada 2 çarkıfelek, slot, slot kasası, 6 metal para haznesi, 4 elektronik kart, 6 kumar makinası yapımında kullanılan metal kasa, makina ekranı, 12 kumar makinası elektronik beyin kartı, 5 kumar makinası ana kasası, 10 kumar makinası ekran parçaları, 2 adet ahşap kumar makinası kasası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kumar makinesi Ümraniye Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü

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