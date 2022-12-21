Ümraniye’de sağlık çalışanına kafa atan sanık hakkında hapis cezası

Ümraniye’de 13 yıldır acil tıp teknikeri olarak çalışan Mustafa Yaşar, 11 Şubat tarihinde Covid hastası Hakan Coşkun’un saldırısına uğradı. Mustafa Yaşar’a kafa atıp burnunu kıran Hakan Coşkun’un sağlık çalışanına yönelik “tehdit ve kasten yaralama” suçlarından yargılanmasına başlandı.

Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan müşteki avukatı, “Sanığın, müvekkil Mustafa Yaşar’ı darp ederek kemik kırığı ve kalıcı iz oluşturacak şekilde yaraladığı sabittir. Bu nedenle cezalandırılmasına ve indirim maddelerinin uygulanmamasına karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Sanık avukatı ise, “Müvekkil eylemi, müştekinin kendisine karşı sarf ettiği küfürler nedeniyle ve zarar vereceğinden korkarak gerçekleştirmiştir. Öncelikle meşru müdafaa, mahkemenizce kabul edilmemesi halinde haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını, ayrıca daha önce sabıkası olmadığı ve sosyal durumu gözetilerek lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ederiz” dedi.

Mahkeme, sanık hakkında “sağlık çalışanına yönelik tehdit” suçundan somut ve kesin bir delil bulunmadığından beraatını, “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçundan ise 1 yıl 14 ay 7 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

