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  4. Ümraniye'de virajı alamayıp yoldan düşen minibüsteki 2 kişi yaralandı

Ümraniye'de virajı alamayıp yoldan düşen minibüsteki 2 kişi yaralandı

17.05.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de virajı alamayan minibüsün bariyeri aşarak 5 metre yükseklikten düşmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Şile Yolu'ndan Küçüksu Caddesi'ne bağlanmak isteyen Erdem Şükrü Akpınar'ın kullandığı minibüs, virajı alamayarak önce bariyere çarptı, ardından 5 metre yükseklikten düştü.

Kazayı gören vatandaşlar, yaralanan sürücü ve yanındaki kişiyi minibüsten çıkararak durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İki yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ümraniye

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