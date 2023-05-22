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  4. Ümraniyespor küme düşerken kahkahaya boğdu! Yaptıkları paylaşım kısa süre içinde 2 milyondan fazla izlendi

Ümraniyespor küme düşerken kahkahaya boğdu! Yaptıkları paylaşım kısa süre içinde 2 milyondan fazla izlendi

22.05.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü'ne 2-1 kaybeden Ümraniyespor, ligin bitimine 3 hafta kala küme düştü. Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla ligimize renk katan Ümraniyespor'un son paylaşımı kısa süre içinde 2 milyon kişiye erişti.

Ümraniyespor küme düşerken kahkahaya boğdu! Yaptıkları paylaşım kısa süre içinde 2 milyondan fazla izlendi

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Ümraniyespor, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Rakibine 2-1 mağlup olan İstanbul temsilcisi, 27 puanda son sırada kalırken, bu sonuçla ligin bitimine 3 hafta kala Spor Toto 1. Lig'e düştü. 15. sıradaki İstanbulspor'un ligin 37. haftasında ligden çekilen Gaziantep FK ile maçı olması ve hükmen galip sayılacağı için Ümraniyespor, yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek.

KAHKAHAYA BOĞAN PAYLAŞIM

Ümraniyespor’un Süper Lig’e veda ettiği bir video yayınladı. Bu paylaşım kısa süre içinde sosyal medya kullanıcılarını kahkahaya boğdu ve kısa süre içinde 2 milyondan fazla izlendi.

HEM GOL HEM PENALTI İPTAL EDİLDİ

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Müsabakanın 29. dakikasında Ankaragücü, Andrej Djokanovic ile golü buldu ancak hakem Mete Kalkavan gol öncesinde düdük çaldı ve Mustafa Eser'in topa elle temas ettiğini belirterek penaltı noktasını gösterdi, golü geçersiz saydı.

  1. dakikada VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen Kalkavan penaltı kararını iptal etti. Düdük golden önce çalındığı için gol de geçersiz sayıldı.
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