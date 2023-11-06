Ümraniyespor-Tuzlaspor maçında neler oldu neler! Hakem vermedi, 'VAR' vermedi Ümraniyespor ayaklandı

Trendyol 1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde Tuzlaspor sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.

İlk yarıda karşılıklı atılan gollerle skor 1-1'e gelirken, dakikalar 71'i gösterdiğinde Philip Gameli Awuku’nun ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Tuzlaspor mücadelenin son dakikalarını 10 kişi oynadı.

'ELLE MÜDAHALE' İTİRAZI!



(Görüntü TRT Spor'dan alınmıştır)

Mücadelede 90'ıncı ve son dakikaya gelinirken ise Ümraniyespor'un çektiği şutta Tuzlasporlu bir futbolcunun elle müdahale ettiği gerekçesiyle Ümraniyesporlu oyuncular hakem Reşat Onur Coşkunses’e yoğun itirazlarda bulundu.

Coşkunses önünde olan pozisyonu devam ettirirken, oyunun durmasıyla VAR kontrolü yapıldı. VAR odasındaki hakem Erkan Özdamar da maçın orta hakeminin kararına katılırken, mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

ÜMRANİYESPOR’DAN SERT PAYLAŞIM

Ümraniyespor Kulübü, karşılaşmanın ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada karara tepki gösterirken "Gözleri görmeyen (!), kulakları duymayan (!) ve sessiz kalanlara inat!" ifadelerini kullandı.

Ümraniyespor'dan, 1-1 biten Tuzlaspor maçı sonrası yapılan paylaşım! https://t.co/ozHb5rGrz9 — Mynet Spor (@mynetspor) November 6, 2023

SAHA DIŞI OLAYLARLA GÜNDEMDEYDİ

Öte yandan Tuzlaspor son günlerde bahis olayı, Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel’in, Tuzlaspor’un Passolig biletlerini illegal bahis ve kara para aklama amacıyla kullandığını iddia ettiği bir yazıyla gündeme gelmişti.