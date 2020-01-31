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Umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

BİLECİK HABERLERİ  | 31.01.2020 15:36 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir turizm şirketi aracılığı ile kutsal topraklara gidecek umre yolcuları törenle uğurlandı.Bugün öğlen saatlerinde otogarda düzenlenen uğurlama töreninde duygulu anlar yaşandı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir turizm şirketi aracılığı ile kutsal topraklara gidecek umre yolcuları törenle uğurlandı.
Bugün öğlen saatlerinde otogarda düzenlenen uğurlama töreninde duygulu anlar yaşandı. Dualar ve ilahiler eşliğinde uğurlanan umre kafilesi kutsal topraklara doğru harekete geçti. Kafileye din görevlisi Osman Yıldırım önderlik etti.
Turizm şirketi yetkilisi İlhan Türkoğlu organizasyonla ilgili olarak "Bozüyük’ten 17 kişi olmak üzere toplam Eskişehir ile birlikte 85 kişiden oluşan, 20 gün kalacak grubumuzu kutsal topraklara yolcu ediyoruz. İlk olarak Medine-i Münevvere’ye daha sonra Mekke-i Mükerreme’ye hareket edecekler. Kutsal topraklardaki ziyaretlerini yerine getirdikten sonra 19 Şubat tarihinde yurda dönüş yapacaklar" dedi.

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