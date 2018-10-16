''G.Saray ve Başakşehir beni istedi''

Yetenekli sol bek oyuncusu Umut Meraş, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Hayatındaki dönüm noktasının Sarıyer’den Boluspor’a gitmek olduğunu ifade eden Meraş, Bursaspor’a transfer olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesinin de Boluspor olduğunu belirtti.

Galatasaray’da bir deneme süreci yaşadığını vurgulayan Meraş, "Araya bir şeyler girdi beni almadılar. Almadıklarında futbolu bırakma noktasına geldim. Okuluma devam edeceğim dediğim zaman eniştem izin vermedi. Benim arkamdaki güçtür. Eniştem bana futbolcu olacağımı her defasında söyledi. Bolu’da ilk maçıma çıktığımda on maç oynamıştım. İlk profesyonel maçıma 17 yaşında Altınordu maçında çıktım. Cengiz Ünder, o zaman yedekti" diye konuştu.

"GALATASARAY VE BAŞAKŞEHİR BENİ İSTEDİ"

Bursaspor’a transfer sürecini anlatan Meraş, "Boluspor başkanımız Necip Çelikçi bana yardımcı oldu. Artık Süper Lig’de kendimi ispat etmek istiyordum. Galatasaray ve Başakşehir istedi. Ben son dakika Bursaspor’u duydum. Bursa’yı duyunca doğru yerin burası olduğunu düşündüm. O zaman Boluspor ile Afyon’da kamptaydım. Ligler başlamıştı. O gün maçımız vardı ve transferin son günüydü. Necip Çelikçi beni bırakmayacağını söyledi. Başkan ile kendim görüşerek, ‘Beni bırak başkanım, hani önümü açacaktın’ dedim. Tatlı bir tartışma neticesinde Afyon kampından eniştem beni kaçırdı. Bursa’ya imza attım" açıklamasında bulundu.