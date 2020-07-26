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Umutcan yalnız bırakılmıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 26.07.2020 11:02 | Son Güncelleme

İzmit ilçesinde yaşayan yürüme engelli Umutcan Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ziyaret edilerek yalnız bırakılmıyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, özel bireyler konusundaki hassasiyetine devam ediyor.

Umutcan yalnız bırakılmıyor

İzmit ilçesinde yaşayan yürüme engelli Umutcan Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ziyaret edilerek yalnız bırakılmıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, özel bireyler konusundaki hassasiyetine devam ediyor. Bu kapsamda, Kocaeli’nin İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde yaşayan yürüme engelli özel birey Umutcan Yılmaz, belediye ekipleri tarafından sık sık ziyaret ediliyor.
Başkan Büyükakın’ın kendisini sık sık telefonla aradığını söyleyen Umutcan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Spor Şube Müdürlüğüne bağlı eğitmenler tarafından da sürekli ziyaret edildiğini ifade etti. Son olarak Umutcan’ı ziyaret eden Spor Şube ekipleri egzersiz için spor malzemeleri ve bu yıl sezonu şampiyon tamamlayan, aynı zamanda Umutcan’ın da taraftarı olduğu Kocaelispor forması hediye ettiler. Durumdan oldukça memnun kaldığını belirten Umutcan, Başkan Büyükakın ve çalışanlara sevgilerini dile getirdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Büyükakın önderliğinde sosyal belediyecilik anlamında birçok çalışma yapıyor. Bu anlamda özel bireylere yönelik yapılan ziyaretler aileler tarafından da takdirle karşılanıyor. Umutcan Yılmaz’ın ailesi de verilen destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Umutcan yalnız bırakılmıyor

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