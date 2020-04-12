Unai Emery'nin eski sevgilisi Sacha Wright'tan şok sözler

"BEYAZ CADI"

The Sun'a konuşan Wright, "O zaman çuvalladı ve beni suçladı. Bana çok kötü şans getirdiğimi ve beyaz bir cadı olduğumu söyledi. Bana çok stresli olduğunu söyledi ki, ayrıldıktan sonra aklı başka bir yerdeydi."dedi.

Wright, "Yılbaşı gecesinden hemen önce onunla görüşmek için San Sebastian'a uçtum ve Arsenal'dan ayrılmasının benim suçum olduğunu söyledi. Unai'ye güvendim ve bir gün evleneceğimiz, birlikte çocuk sahibi olacağımıza gerçekten inanmıştım. Onun bir beyefendi ve gerçek bir aile babası olduğunu düşündüm. Ama daha sonra ciddi bir ilişkiye hazır olmadığını fark ettim"" açıklamasını yaptı.