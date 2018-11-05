Ünal Karaman: Burak Yılmaz sorumluluğunu yerine getirmedi!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, maçın genelinde 70 dakika etkin olduklarını ifade etti. Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, attıkları golün ardından çok net gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini söyledi. Belirli bölümlerde Bursaspor'un baskı kurduğuna işaret eden Karaman, "Özellikle ikinci yarının ortalarında ama genele bakıp maçı değerlendirdiğimizde bizim açımızdan kaybedilmiş 2 puan var, onun üzüntüsünü yaşıyorum." diye konuştu. "Evet bir hata yaptık ve bize yakışmayan gol yedik." diyen Karaman, "Oyun geneline baktığımızda 70 dakika etkindik, diyebiliriz. Bu tecrübede, bu yaştaki takımın bu tempoyu bulup da bu kadar pozisyona girdiği ortam içerisinde ikiyi üçü bulamıyorsan bir şekilde fatura kesilebilir. Belki kendi kalemize gol atacaktık ama ne olursa olsun basit hatalar bize pahalıya mal oluyor. Bizim bu hatayı yapmamamız lazım." ifadelerini kullandı.

"BURAK SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMEMİŞTİR" Karaman, Burak Yılmaz'ın oyundan çıkarken gösterdiği tepkinin sorulması üzerine, "Bunu aslında bir spor sosyolojisi olarak değerlendirebilirsin ve oldukça uzun sohbet yapmamız gerekir. Ama en basit şekilde ifade etmeye çalışayım. Oyuncular sinir sistemiyle iş yapan insanlardır. Maç içerisinde zaman zaman gerginlikler olabilir. Onu bir bu şekilde anlayışla karşılayabilirim. İkincisi ise biz takım sporu yapıyoruz bireysel spor yapmıyoruz. Dolayısıyla bir tercihte bulunduk. Nasıl benim camiaya karşı sorumluluğum varsa futbolcuların da camiaya karşı sorumlulukları var. Burak bu sorumluluğun gereğini yerine getirmemiştir, doğru bir iş yapmamıştır. Tabii ki tasvip etmiyorum. Elbette konuşacağız kendi içimizde doğruyu bulacağız." şeklinde konuştu. "SANTRAFORLAR OYNARKEN BASKI YEDİĞİMİZ İÇİN MÜDAHALE ETTİK" Rodallega ve Burak Yılmaz'ı oyundan almasına değinen Karaman, her iki futbolcunun da sahada olduğu süre içerisinde takım olarak baskı yediklerini vurguladı.

Futbolcuların hafta içerisindeki antrenmanlarda da sıkıntı yaşadığına dikkati çeken Karaman, şöyle devam etti: "İkisi de belirli sağlık problemleri geçirmiş ve önemli sayıda antrenmanımıza katılmadılar. Biz Rodallega'yı kupa maçına götürmememize rağmen gittikten ve geldikten sonraki antrenman programlarına katılamadı. Burak iki tane antrenmanımızı istediği tempo içerisinde yapamadı. Eğer klişeleşmiş şeyler üzerinden konuşursak, 'Ünal hoca santrforları aldı baskı yedik'... Hayır santrforlar oynarken baskı yediğimiz için oyuna müdahil olma gereğini duyduk. Orta sahadan oyuncular fazla geliyor diye Kucka hamlesini yaptık. Daha atletik diye Ekuban hamlesini yaptık. Biraz daha çıkışları engellemek için Vahid Amiri hamlesini yaptık." Kaybedilmiş her puanın kendileri için üzüntü olduğunu dile getiren Karaman, "Bizim oynadığımız oyunun karşılığı değil aldığımız puanlar. Bizim daha fazla puan alarak üst sıralarda yer almamız gerekiyordu. Ama detaydan kaybeden bir takımız. Ben oyuncularımın önemli bir bölümünün gösterdiği performanstan memnunum. Tabii üzüntüm, bu emeklerinin karşılığının daha fazla puan alarak gelmesi gerekiyordu. Ben bunu eksik görüyorum." diye konuştu.

Karaman, Trabzonspor'un son haftalarda kaybettiği puanlarla ilgili "Bir yerlerde eksiklik mi var?" sorusuna ise "Ben teknik adam olarak görevimi iyi yapmıyorum. Arkadaşlar biz burada bir şeylerin izahını yapıyoruz. Biz de arzu ediyoruz ki maç kazanalım, farklı pozisyonlar çıkaralım. Ama öyle bir soru oluyor ki ben zaten genel bir takım değerlendirmesi yaptım. Geriye tek bir şey kalıyor herhalde ben yetersiz kalıyorum, kadro seçiminde, oyuncu tercihlerinde yetersiz kalıyorum, ondan dolayı kayıpları yaşıyoruzdur." cevabını verdi. SAMET AYBABA: 70. DAKİKADAN İTİBAREN BİZ GİBİ OYNADIK Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, oyunun ilk yarısında istedikleri hiçbir şeyi yapamadıklarını belirtti. Maçın ilk yarısını değerlendiren Aybaba, "İki ön liberomuz savunmanın içerisine girdi. Kenar oyuncularımız çok çizgiyi aştı. Tamamen orta alanı Trabzonspor'a bıraktık. Neredeyse Trabzonsporlu futbolcular kadar kaliteli oyuncuyuz havasına girip öyle oynamaya çalıştık. Ama ikinci yarı özellikle 70. dakikadan sonra biz gibi oynamaya başladık. İyi daralttık çabuk ve hızlı çıktık. kenar ortalarını iyi kullandık. Birkaç değişiklik de takıma iyi geldi, diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.