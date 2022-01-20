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UNESCO Adayı Eshab-ı Kehf, kar yağışı sonrası beyaza büründü

20.01.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UNESCO Adayı Eshab-ı Kehf, kar yağışı sonrası beyaza büründü

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kahramanmaraş'taki Eshab-ı Kehf Külliyesi kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Roma döneminde Hristiyanlığı kabul ettikleri için putperestlerin zulmünden kaçan 7 gencin, köpekleri Kıtmir ile mağaraya sığınarak yüzlerce yıl burada uyudukları mekan olarak bilinen ve milattan sonra 466 yılında yapılan mescidiyle en eski ziyaretgahlardan biri olan Eshab-ı Kehf Külliyesi kar yağışı sonrasında beyaz örtüyle kaplandı.

Roma, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden izler taşıyan külliyenin karla kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.

Binboğa dağlarında kar kalınlığının yaklaşık bir metreye ulaşmasıyla 1600 yıllık ziyaretgah beyaza boyandı.

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