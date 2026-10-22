Union St.Gilloise - Hapoel Beer Sheva Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Union St.Gilloise ile Hapoel Beer Sheva, 22 Ekim 2026 saat 19:45'te Merkur Spiel-Arena'da karşı karşıya geliyor.
Union St.Gilloise, UEFA Avrupa Ligi'nde güçlü bir performans göstererek son 2 maçında 1 galibiyet elde etti. Hapoel Beer Sheva ise bu turnuvada daha zayıf bir grafik çizdi.
Son 5 maçta Union St.Gilloise 3 galibiyet ve 2 berberlik alarak iyi bir form yakaladı. Hapoel Beer Sheva ise son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle dikkat çekiyor.
Union St.Gilloise kadrosunda Kevin Mac Allister (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Ilan Hurtevent (Sakat), Ondrej Kricfalusi (Sakat), Kevin Rodriguez (Şüpheli), Ivan Pavlic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Anouar El Hadj (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Ross Sykes (Şüpheli), Rob Schoofs (Sakat) ve Adem Zorgane (Şüpheli) yer almıyor.
Hapoel Beer Sheva kadrosunda Yoan Stoyanov (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Idan Nachmias (Sakat), Itay Rotman (Şüpheli), Lucas Ventura (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Joao Victor (Şüpheli) yer almıyor.
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