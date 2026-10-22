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Union St.Gilloise - Hapoel Beer Sheva Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Union St.Gilloise, UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile karşılaşıyor. Her iki takım da son dönem form grafikleriyle dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Union St.Gilloise - Hapoel Beer Sheva Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
UEFA Avrupa Ligi
Union St.Gilloise
Perşembe 19:45
22.10.2026
Hapoel Beer Sheva
Stadyum: Merkur Spiel-Arena Yayın: tabii Spor

Union St.Gilloise ile Hapoel Beer Sheva, 22 Ekim 2026 saat 19:45'te Merkur Spiel-Arena'da karşı karşıya geliyor.

Union St.Gilloise, UEFA Avrupa Ligi'nde güçlü bir performans göstererek son 2 maçında 1 galibiyet elde etti. Hapoel Beer Sheva ise bu turnuvada daha zayıf bir grafik çizdi.

Takımların güncel form bilgileri
Union St.Gilloise

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Union St.Gilloise 3-0 KFC Nijlen Belçika Kupası G
  • 15.10.2026 Union St.Gilloise 1-1 Real Sociedad UEFA Avrupa Ligi B
  • 11.10.2026 Union St.Gilloise 1-1 Oud Heverlee Leuven Belçika 1. Ligi B
  • 20.09.2026 Antwerp 0-2 Union St.Gilloise Belçika 1. Ligi G
  • 17.09.2026 Viktoria Plzen 0-3 Union St.Gilloise UEFA Avrupa Ligi G
Hapoel Beer Sheva

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Hapoel Beer Sheva 2-1 Hapoel Jerusalem İsrail 1. Ligi G
  • 15.10.2026 AZ Alkmaar 2-1 Hapoel Beer Sheva UEFA Avrupa Ligi M
  • 10.10.2026 Ironi Tiberias 0-2 Hapoel Beer Sheva İsrail 1. Ligi G
  • 19.09.2026 Hapoel Beer Sheva 1-0 Hapoel Ironi Kiryat Shmona İsrail 1. Ligi G
  • 16.09.2026 Hapoel Beer Sheva 0-0 Dinamo Zagreb UEFA Avrupa Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Son 5 maçta Union St.Gilloise 3 galibiyet ve 2 berberlik alarak iyi bir form yakaladı. Hapoel Beer Sheva ise son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle dikkat çekiyor.

Eksik Oyuncular

Union St.Gilloise

9 eksik
Kevin Mac Allister Sakat Çapraz Bağlarından Sakat
Ilan Hurtevent Sakat
Ondrej Kricfalusi Sakat
Kevin Rodriguez Şüpheli
Ivan Pavlic Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Anouar El Hadj Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Ross Sykes Şüpheli
Rob Schoofs Sakat
Adem Zorgane Şüpheli

Hapoel Beer Sheva

5 eksik
Yoan Stoyanov Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Idan Nachmias Sakat
Itay Rotman Şüpheli
Lucas Ventura Sakat Kas Sakatlığı
Joao Victor Şüpheli

Union St.Gilloise kadrosunda Kevin Mac Allister (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Ilan Hurtevent (Sakat), Ondrej Kricfalusi (Sakat), Kevin Rodriguez (Şüpheli), Ivan Pavlic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Anouar El Hadj (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Ross Sykes (Şüpheli), Rob Schoofs (Sakat) ve Adem Zorgane (Şüpheli) yer almıyor.

Hapoel Beer Sheva kadrosunda Yoan Stoyanov (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Idan Nachmias (Sakat), Itay Rotman (Şüpheli), Lucas Ventura (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Joao Victor (Şüpheli) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Union St.Gilloise - Hapoel Beer Sheva maçı ne zaman?

22 Ekim 2026.

Union St.Gilloise - Hapoel Beer Sheva maçı saat kaçta?

19:45.

Union St.Gilloise - Hapoel Beer Sheva maçı hangi kanalda?

Tabii Spor.

Union St.Gilloise - Hapoel Beer Sheva maçında hangi oyuncular eksik?

Kevin Mac Allister, Ilan Hurtevent, Ondrej Kricfalusi, Kevin Rodriguez, Ivan Pavlic, Anouar El Hadj, Ross Sykes, Rob Schoofs, Adem Zorgane, Yoan Stoyanov, Idan Nachmias, Itay Rotman, Lucas Ventura, Joao Victor.

Union St.Gilloise ve Hapoel Beer Sheva'nın ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

Canlı anlatım

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Anahtar Kelimeler:
Union Saint-Gilloise
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