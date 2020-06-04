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Üniversite-Büyükşehir Belediye birlikteliği güçlenerek devam ediyor

ERZURUM HABERLERİ  | 04.06.2020 17:39 | Son Güncelleme

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti Erzurum İl Başkanı M.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti Erzurum İl Başkanı M. Emin Öz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.
Atatürk Üniversitesinin sosyal, kültürel, bilimsel ve ekonomik anlamda en önemli ortaklarından biri olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve özellikle pandemi sürecinde sosyal dayanışma içerisinde olduğu AK Parti İl Başkanlığı yöneticilerini makamında ağırlayan Rektör Çomaklı, konuklarıyla şehir ve üniversite üzerinde fikir alışverişinde bulundu.
Ülkemizin içerisinde bulunduğu Covid-19 pandemi sürecinde kurumlar arası iş birliklerinin öneminden bahseden Rektör Çomaklı, bu dönemde Erzurum halkına hizmet için tüm kurumların bir arada el birliğiyle çalışması gerektiğine vurgu yaptı.
“Bizler, Aynı Yöne Bakan ve Aynı Amaçlar Uğruna Çabalayan İnsanlarız”
Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Büyükşehir Belediyesinin birçok alanda iş birliğine imza attığını ve bu güç birliğinin zaman içerisinde giderek arttığını ifade eden Rektör Çomaklı şunları söyledi: “En büyük paydaşlarımız arasında yer alan Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ile sürekli iletişim halindeyiz. Bizler, aynı yöne bakan, aynı amaçlar uğruna çabalayan ve abi kardeş hukukuna dayanarak çalışmalarını sürdüren insanlarız. Göreve geldiğimiz günden bugüne birçok alanda belediyemiz ve İl Başkanlığımızla sürekli iş birlikleri geliştiriyor ve önemli projeler gerçekleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.
Özellikle Üniversite ve Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa düzenledikleri projelerin konuşulduğu ziyaret, şehrin ve üniversitenin gelişimine yönelik ileriki dönemlerde yapılacak yeni çalışmaların değerlendirilmesiyle son buldu.
İş birliği Protokollerine Her Geçen Gün Yenileri Ekleniyor
Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında son yıllarda önemli iş birliği projelerine imza atılmıştı. Bu protokollerden öne çıkanlar: Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Projesinin Yapısal Olarak Desteklenmesi, Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyonu, Görevde Yükselme Yazılı Sınavı, 1 Milyon Yazılımcı Yetiştirme Projesi, Doğu Anadolu Bölgesinde Embriyo Transferiyle Elit Damızlık Sürü Üretim Merkezi Kurulum Projesi ile Lisansüstü Eğitim ve Eğitimde İş Birliği Protokolü gibi birçok protokolde mutabakata varıldı.

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