Üniversite hayalini karaciğer dokusu verdiği annesinin sağlığı için erteledi

"Üniversite sınavlarına hazırlanıyordum fakat hiç düşünmeden doku vermeye gönüllü oldum. Doktorlar yaptığı incelemenin ardından dokularımın uyuştuğunu tespit etti. Yapılan ameliyatın ardından annem şükürler olsun sağlığına kavuştu. Bu yıl annemin rahatsızlığı nedeniyle üniversite sınavlarına girmeyeceğim. Gelecek yıl sınavlara daha iyi çalışıp inşallah istediğim tıp bölümünü kazanacağım. Annem iyileşsin başka bir şey istemem."

Annesinin durumuna çok üzüldüğünü belirten Taş, şöyle devam etti:

Taş, rahatsızlığının ilerlemesi üzerine Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesine başvurdu. Burada yapılan kontrollerde kadının, acil organ nakline ihtiyacı olduğu belirlendi. Tetkiklerde Aysel Taş ile üniversite sınavlarına hazırlanan 19 yaşındaki kızı Betül Taş'ın dokuları uyuştu. Anne Taş, kızından nakledilen karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu.

- "Güzel kızım bana can verdi"

Anne Aysel Taş da kızı sayesinde tekrar hayata bağlandığını ifade etti.

Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu anlatan Taş, "Rahatsızlığım ortaya çıkınca ailem hemen arayışa girdi. Sağ olsun kızım Betül gönüllü oldu. Güzel kızım bana can verdi. Kızım ve doktor Mehmet Yılmaz sayesinde tekrar sağlığıma kavuşuyorum. Durumum çok iyi ve çok mutluyum. Allah, benim gibi tüm hastalara şifalar versin. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

- "Başarılı bir ekibimiz var"

Harran Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Yılmaz da Aysel Taş'ın bir süre önce karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvurduğunu aktardı.

Taş'a karaciğer yetmezliği teşhisi konulduğunu dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hastamıza, üniversiteye hazırlanan kızı Betül doku vermeye gönüllü oldu. Yaptığımız tetkiklerde dokular uyuşunca zaman kaybetmeden nakil yaptık. Hastamızın ve kızının sağlık durumu iyi, taburcu ediyoruz. Hastanemizde karaciğer nakli uzun zamandır yapılıyor. Başarılı bir ekibimiz var. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

