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Üniversite kampüsüne rulo çimler ekildi

IĞDIR HABERLERİ  | 01.06.2020 13:21 | Son Güncelleme

Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsünde yaklaşık 400 metrekare bir alanda dünyada ve Türkiye’de yaygın olarak kullanılan rulo çimlerin ekimi yapıldı.Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Dr.

Üniversite kampüsüne rulo çimler ekildi

Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsünde yaklaşık 400 metrekare bir alanda dünyada ve Türkiye’de yaygın olarak kullanılan rulo çimlerin ekimi yapıldı.
Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Hosaflıoğlu, akademik çalışmaları kapsamında üniversite kampüsü içerisinde geniş bir alana rulo çim ekimi yapılmasını sağladı. Yapılan Rulo çim üretimi faaliyetinde ar-ge çalışmalarına da yer verildiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Hosaflıoğlu, söz konusu üretimin hem bilim dünyasına hem de ticari üretim faaliyetlerine katkı sağlanacağı yönünde umut edildiğinin mesajını verdi.

“Rulo çimler temmuz ayında hasada hazır hale gelecek”
Rulo çim üretimi ve Suveren Kampüsünde ekimi yapılan çimler hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Hosaflıoğlu, “Rulo çim, hazır canlı çim dokudur. Arzulanan yeşil çim sahalarının kısa biz zaman diliminde oluşmasını sağlar. Rulo çimler yeşil alanın hızlı tesis edilmesi avantajından dolayı dünyada ve Türkiye’de son yıllarda çok yaygınlaştı. Ancak rulo çimlerin yapım aşamasının çok hassas ve zor olması başarı elde etmede biraz sorun yaratabilir. Bu işi yapacak olan firmaların işinin ehli olması gerekir. Sadece bu yetmez gerekli ekipman bulundurmakta önem arz ediyor. Bizler Rulo çim üretimlerimizi iki grup şeklinde yapıyoruz. Birinci grup rulo çimler, ince yapılı estetik görünümlere sahip ve daha çok göz zevkine hitap ediyor. İkinci grup üretimde ise, basılmaya ve ezilmeye dayanıklı ürünlerdir. Özellikle spor alanlarında kullanılmakta. Mayıs ayında ekimi yapılan rulo çimler Temmuz ayı itibariyle başka yerlere gönderilmek üzere hasata hazır hale gelecek. Üniversitemiz rulo çim faaliyetlerinde Ar-ge çalışmalarına da yer verilmiş olup hem bilim dünyasına hem de ticari üretim faaliyetlerine katkı sağlanacağı umut edilmekte” dedi.

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