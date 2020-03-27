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Üniversite mezunu bilişimci kuaför

ERZURUM HABERLERİ  | 27.03.2020 12:26 | Son Güncelleme

Bilgisayar Programcılığı ve İşletme mezunu Kadir Alkan, bilişimci kuaför olarak önemli başarılara imza atıyor.Kuaförlük mesleğinin dedesinden babasına ondan da kendisine miras kaldığını söyleyen Alkan, ‘’Yani anlayacağınız 3.

Üniversite mezunu bilişimci kuaför

Bilgisayar Programcılığı ve İşletme mezunu Kadir Alkan, bilişimci kuaför olarak önemli başarılara imza atıyor.
Kuaförlük mesleğinin dedesinden babasına ondan da kendisine miras kaldığını söyleyen Alkan, ‘’Yani anlayacağınız 3. kuşak kuaförüz. Okuduğum mesleğin bana vizyon kattığını, kuaförlük sektöründeki bilişim açığını görünce anladım. Sektör teknolojiyi ve teknolojinin getirisi sosyal medyayı çok geriden takip ediyordu. İlk önce sınıf arkadaşımla kendi bilgisayar programı hazırlayıp, müşterilerimin datalarını kaydedebileceğimiz, içinde müşterinin para puan biriktirip ücretsiz işlemler yaptıracağı bir bilgisayar programı yaptık. Harika geri dönüşler aldık’’ dedi.
Türkiye’de daha Youtuber tabiri yokken 2006 yılında saç kesim videolarını Youtube ye yükleyip yurt içi yurt dışı her yerden müşteri edinmeye başladığını anlatan Kadir Alkan, ‘’Son olarak ta yine bir ilke imza attık. Türkiye’nin ilk Crm entegreli Kuaför Mobil uygulamasını yaptık. Şu an 12 bin randevu alınmış durumda. Misafirlerimiz artık randevularını gecenin bir vakti bile alabiliyor. Ayrıca randevusu olduğu gün hatırlatma sms’i ile onlara randevu bilgisi gidiyor ve böylelikle randevularını unutmuyorlar.’’ Diye konuştu.

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