YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Üniversite öğrencileri mahalledeki kadınlara okuma yazma öğretiyor

Üniversite öğrencileri mahalledeki kadınlara okuma yazma öğretiyor

06.01.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yürütülen projeyle eğitim fakültesi öğrencileri, kişisel gelişimlerine de katkı sağlıyor - KYK Hendek Kız Yurdu Müdürü Sevda Ulutaş: - "Bu tür etkinliklerin, özellikle eğitim fakültelerinin olduğu yerlerde artmasının çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Belli yaşa gelmiş annelerimizin, babaannelerimizin okuma yazmasına katkıda bulunmak önemli"

ÖMER FARUK CEBECİ - Sakarya'nın Hendek ilçesinde kız yurdunda kalan üniversite öğrencileri, okuma yazma seferberliği kapsamında hayata geçirilen projeyle 50-70 yaş aralığındaki kadınlara okuma yazma öğretiyor.

Çiftlik Mahallesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Hendek Kız Yurdu bünyesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında 3 yıl önce proje geliştirildi.

Projeye gönüllü olarak dahil olan üniversite öğrencileri tarafından yurtta oluşturulan dersliklerde mahalledeki kadınlara okuma yazma öğretilmeye başlandı.

Salgın döneminde ara verilen eğitimler, 15 gönüllü üniversite öğrencisi tarafından gruplar halinde 45 kadının katılımıyla devam ediyor.

Kadınlar içlerinde ukde kalan okuma yazmayı öğrenmenin mutluluğunu yaşarken, üniversite öğrencileri de kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor.

- "Sıcak aile ortamı içerisinde kendilerini çok mutlu hissediyorlar"

Yurt müdürü Sevda Ulutaş, AA muhabirine, bulundukları mahallede okuma yazma bilmeyen kadınlara yönelik eğitimlerin yanı sıra çeşitli beceri kursları ile ilk ve ortaokul öğrencilerine okula destek amaçlı Türkçe, matematik, fen bilgisi ve İngilizce dersleri de verdiklerini söyledi.

Kurslara katılımın salgın koşulları nedeniyle sınırlı tutulduğunu dile getiren Ulutaş, "Hem mahallemizdeki sakinlerimize katkı sağlamak hem de eğitim fakültesi öğrencileri oldukları için onların gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Projeyi gönüllülük esasına dayalı yürütüyoruz, biraz da staj eğitimi almış gibi oluyorlar. Her iki tarafa da bu eğitimle katkılar sunmuş oluyoruz." diye konuştu.

Ulutaş, 15 gönüllü öğrenciyle 45 kadına okuma yazma öğrettiklerini, bu sayıyı artırmayı planladıklarını anlattı.

Kursa gelen kadınların mutlu olduğunu belirten Ulutaş, şöyle devam etti:

"Sıcak aile ortamı içerisinde kendilerini çok mutlu hissediyorlar. Öğrenme hevesleri biraz daha fazla oluyor. Onlar da biz de bu proje içerisinde olmaktan mutluyuz. Bu tür etkinliklerin, özellikle eğitim fakültelerinin olduğu yerlerde artmasının çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Belli yaşa gelmiş annelerimizin, babaannelerimizin okuma yazmasına katkıda bulunmak önemli. 'Bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' mesajı çok önemli. Biz bunu yerine getirebiliyorsak ne mutlu ki olumlu dönüşler de alıyoruz."

- "Ödevleri eksiksiz ve üzerine katarak yapıyorlar"

Sakarya Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Yağmur Ünlü de dönem başından beri yurtta "gönüllü öğretmenlik" yaptığını söyledi.

Kadınlara okuma yazma öğretmenin farklı bir his olduğunu aktaran Ünlü, "Çok iyi, ne söylersek yerine getiriyorlar. Ödevleri eksiksiz ve üzerine katarak yapıyorlar. Buradaki dersleri üniversitedeki ders programıma göre ayarlıyorum. Bizim sayemizde artık bir şeyleri okuyabilmeleri, kendi ad ve soyadlarını yazabilmelerini göstermeleri dahi bizi çok mutlu ediyor. Bu büyük bir şey, kendi adını yazması ve okuması. Bu yüzden sürekli teşekkür ediyorlar." diye konuştu.

- "Herkesin okuma yazma öğrenmesini istiyorum"

Kursiyer 62 yaşındaki Esma Çiftçi ise okuma yazma kursunun açıldığını duyduğunda hevesle geldiğini söyledi.

Çocukken okuyamadığını belirten Çiftçi, "Gerçekten okumak istiyordum, içimde bir ukde kalmıştı. En çok hastanelerde zahmet çekiyorum. Köyde yaşadım, kız çocuklarını okula göndermiyorlardı. Okul uzaktı, yol yoktu göndermediler." dedi.

Herkesin okuma yazma öğrenmesini istediğini belirten Çiftçi, "Markete gittiğinde bir şeyi sormadan alacaksın, hastaneye gittiğinde doktorun ismini sormadan, aramadan odasına girebileceksin. Bindiğin otobüsün nereye gideceğini bileceksin. Bir şeyleri başarmak istiyorum, benim amacım o. Herkes gelsin isterim." ifadelerini kullandı.

66 yaşındaki Güller Memiş, çocukluğunda okula gönderilmediğini dile getirerek, okuma yazma öğrenmenin çok güzel bir duygu olduğunu kaydetti.

Memiş, imza yerine hala parmak izi kullandığını aktararak, "Çok hevesliyim okuma yazmaya, inşallah bu kızlarımız sayesinde başaracağız." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Valilikten açıklama geldiSosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Valilikten açıklama geldi
Sakarya'da hayvancılığın geliştirilmesi için 60 bin dekar mera alanı ıslah edilecekSakarya'da hayvancılığın geliştirilmesi için 60 bin dekar mera alanı ıslah edilecek
Anahtar Kelimeler:
Sakarya

Sakarya Namaz Vakitleri 6 Ocak Perşembe

İmsak
06:45
Sabah
08:16
Öğle
13:09
İkindi
15:31
Akşam
17:52
Yatsı
19:18

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Perşembe

Huzur Eczanesi
Adapazari
Korucuk Eczanesi
Yenikent
Mimaroğlu Eczanesi
Adapazari
Sezgin Eczanesi
Akyazi
Balaban Eczanesi
Arifiye
Erenler Merkez Eczanesi
Erenler
Zeynep Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bingöl ve Elazığ'da kar nedeniyle 17 köye ulaşım sağlanamıyor

Bingöl ve Elazığ'da kar nedeniyle 17 köye ulaşım sağlanamıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bandırmaspor ligin ikinci devresine iddialı hazırlanıyor

Bandırmaspor ligin ikinci devresine iddialı hazırlanıyor

Konya merkezli FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

Konya merkezli FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

Samsung Galaxy S21 ailesinin yeni üyesi "Galaxy S21 FE 5G" tanıtıldı

Samsung Galaxy S21 ailesinin yeni üyesi "Galaxy S21 FE 5G" tanıtıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.