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  4. Üniversite öğrencilerinden Mardin’de köy okulu öğrencilerine yardım elli

Üniversite öğrencilerinden Mardin’de köy okulu öğrencilerine yardım elli

MARDİN HABERLERİ  | 10.01.2020 18:22 | Son Güncelleme

Yıldız Teknik Üniversitesinde eğitim gören bir grup öğrenci, Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan Yalım Toplum İlkokulunda sınıfları boyayıp öğrencilere kırtasiye ve giyim yardımında bulundu.Yıldız Teknik Üniversitesi ülkü ocakları teşkilatı, Artuklu ilçesinde bulunan Yalım Toplum İlkokulu öğrencilerinin sınıflarını boyayarak onardı.

Yıldız Teknik Üniversitesinde eğitim gören bir grup öğrenci, Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan Yalım Toplum İlkokulunda sınıfları boyayıp öğrencilere kırtasiye ve giyim yardımında bulundu.
Yıldız Teknik Üniversitesi ülkü ocakları teşkilatı, Artuklu ilçesinde bulunan Yalım Toplum İlkokulu öğrencilerinin sınıflarını boyayarak onardı. Öğrencilerin eğitim gördüğü sınıflarının onarılmasının yanı sıra üniversiteli gençler, minik öğrencilere bilgisayar, yazıcı desteği, öğrencilere kıyafet, ayakkabı, kalem ve defter desteğinde bulundu.
Üniversite öğrencileri, ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ diyerek bu yol çıktıklarını söyledi. Üniversite öğrencileri 15 öğrenciye ulaşabildiklerini ve bu yardımların sıklaşmasını isteklerini belirterek, projenin millete ilham uyandırmasını ümit ettiklerini kaydetti.
İlkokul öğrencileri de desteklerinden dolayı ağabeylerine teşekkür etti.

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