Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi

MUĞLA (AA) - CHP Antalya Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolduktan 5 gün sonra cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cinayetiyle ilgisi sosyal medyadan paylaşım yapan belediye çalışanı hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Antalya Kadın Kolları üyeleri ile Antalya Adliyesine gelen Deveci, Pınar Gültekin'in öldürülmesinin ardından kişisel sosyal medya hesabından bazı paylaşımlarda bulunan Muratpaşa Belediye çalışanı A.H.Y. hakkında savcılığa suç duyurusunu içeren dilekçe verdi.

Deveci, dilekçede, Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili A.H.Y'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımın bir kadın olarak kendisini rahatsız ettiğini belirtti.

Dilekçede Deveci'nin "Kadın haklarına saygılı ve kadın hakları savunucusu olduğumuzdan dolayı suç duyurusunda bulunmak istedim. Kişinin cezalandırılması için hakkında kamu davasının açılmasının istiyorum." ifadeleri yer aldı.

- Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablası ile telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.