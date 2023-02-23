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Üniversite sınavı başvuru tarihi 2023 belli oldu mu? YKS ertelendi mi?

23.02.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite sınavı başvuru tarihleri merak ediliyor. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından bazı sınavların tarihlerinde değişiklikler yapıldı. 2023 YKS sınavına girecek olan üniversite adayları da YKS ertelendi mi? Üniversite sınavı başvuruları ne zaman başlayacak, tarih belli mi? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

Üniversite sınavı başvuru tarihi 2023 belli oldu mu? YKS ertelendi mi?

YKS sınav tarihi ve başvuru tarihleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından ÖSYM bünyesindeki birçok sınav ertelendi. Erteleme kararları ardından gözler Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihine çevrildi. Bu kapsamda üniversite sınavı başvuru tarihi 2023 belli oldu mu? YKS ertelendi mi? gibi soruların yanıtları da merak edilmeye başlandı. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

YKS ERTELENDİ Mİ?

2023 YKS sınavının ertelenmesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞVURU TARİHİ 2023 BELLİ OLDU MU?

2023 ÖSYM sınav takvimi de henüz belli olmadı. ÖSYM'den gelen açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." ifadelerine yer verilmişti.

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YKS 2. DÖNEM KONULARI DAHİL EDİLMEYECEK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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BAKAN ÖZER'DEN YKS AÇIKLAMASI

Bakan Özer ayrıca, "Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

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