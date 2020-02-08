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‘Üniversitede 1 Gün’ protokolünün ilk etkinliği gerçekleştirildi

AYDIN HABERLERİ  | 08.02.2020 11:44 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Çine Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Çine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında düzenlenen ’’Üniversitede 1 Gün’’ isimli Eğitimde İş Birliği Protokolü kapsamında Çine Madran Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri ve öğretmenleri yüksekokulu ziyaret etti.Her hafta Çine ilçesindeki bir lisenin Çine MYO’da ağırlanacağını bildiren yetkililer, Çine Madran Anadolu Lisesi öğrencilerine yükseköğretim, ADÜ ve Çine MYO hakkında bilgiler verdi.

‘Üniversitede 1 Gün’ protokolünün ilk etkinliği gerçekleştirildi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Çine Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Çine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında düzenlenen ’’Üniversitede 1 Gün’’ isimli Eğitimde İş Birliği Protokolü kapsamında Çine Madran Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri ve öğretmenleri yüksekokulu ziyaret etti.
Her hafta Çine ilçesindeki bir lisenin Çine MYO’da ağırlanacağını bildiren yetkililer, Çine Madran Anadolu Lisesi öğrencilerine yükseköğretim, ADÜ ve Çine MYO hakkında bilgiler verdi. Konuk öğrencilerin katılımı ile unlu mamüller işletmesinde uygulamalar yapılırken, iş birliği protokolünün 12 hafta boyunca devam edeceği bildirildi.
Protokol ile ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin üniversiteyi tanıyarak kariyer hedefi belirlemelerine yardımcı olmak hedefleniyor. Eğitimde iş birliği yaparak, resmi ortaöğretim kademelerindeki öğrencilerin üniversite ortamında ders işlemelerine ve akademisyenlerle tanışmalarını olanak sağlamak, meslek seçimleriyle ilgili sorunlarına çözüm bulmak, akademisyenlerin ve öğretmenlerin karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunarak ortak aklın verilerinden yararlanılması amaçlanıyor.

‘Üniversitede 1 Gün’ protokolünün ilk etkinliği gerçekleştirildi

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