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Üniversitede 10 Kasım Atatürk’ü anma programı

DÜZCE HABERLERİ  | 10.11.2020 12:57 | Son Güncelleme

Düzce Üniversitesi mensupları 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma töreninde bir araya gelerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygı duruşu gerçekleştirdi.Pandemi önlemleri kapsamında düzenlenen törene Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.

Düzce Üniversitesi mensupları 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma töreninde bir araya gelerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygı duruşu gerçekleştirdi.
Pandemi önlemleri kapsamında düzenlenen törene Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Düzce Üniversitesi Fakülte Dekanları, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul Müdürleri, Daire Başkanları, akademik ile idari personeller ve öğrenciler katılım sağladı.
Çok sayıda personelin katılımıyla gerçekleştirilen törende Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç’in Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıtının önüne çelenk koyması ve saygı selamı ile başlayan anma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile son buldu.

Rektör Çakar “Saygı, minnet, özlem ve rahmetle anıyoruz”
Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 10 Kasım ile ilgili “Hayatı boyunca en iyiyi ve en doğruyu yapmaya çalışan, kendisini sürekli geliştiren, bilime ve araştırmaya önem veren, savaşların muzaffer komutanı, yenilikçi, girişimci, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, öncü devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 82. yılında saygı, minnet, özlem ve rahmetle anıyoruz. Dünyaya hükmetmiş bir milletin, hiçbir şekilde esaret altına alınamayacağını tüm dünyaya haykıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Varlığım, Türk varlığına armağan olsun’ diyerek, kişisel hırsları ve çıkarları bir kenara itmiş, bağımsızlık uğruna mücadele ederken, önüne çıkan hiçbir engel karşısında geri adım atmamış, her zaman bir çıkış yolunun olduğuna inanmıştır. Kararlılığın, azmin ve inanmışlığın karşılığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurmuş ve bizlere armağan etmiştir. Özgürlüğün ve barışın savunucusu 20. yüz yılın dâhisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmesi ve dünyada söz sahibi olabilmesi için; hukuktan eğitime, ekonomiden kültür sanat ve spora kadar, birçok alanda inkılaplar düzenleyerek Türk milletinin hak ettiği yaşam koşullarını sağlamıştır. Düzce Üniversitesi olarak; Türkiye Cumhuriyeti’ni daha ileri taşıma bilinciyle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız için şehadete eren şehitlerimizi rahmetle, bu uğurda canlarını feda etmeyi göze alan gazilerimizi minnetle anıyoruz” dedi.

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