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Üniversitede Online Bayramlaşma töreni düzenlendi

KİLİS HABERLERİ  | 26.05.2020 13:44 | Son Güncelleme

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde online bayramlaşma töreni düzenlendi.Üniversite de geleneksel olarak her bayram personelin katılımıyla düzenlenen bayramlaşma töreni, bu bayram pandemi sebebiyle online olarak yapıldı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde online bayramlaşma töreni düzenlendi.
Üniversite de geleneksel olarak her bayram personelin katılımıyla düzenlenen bayramlaşma töreni, bu bayram pandemi sebebiyle online olarak yapıldı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve Üniversite üst yönetiminin de katıldığı online bayramlaşma, akademik personel ve idari personelin farklı saatlerde katılımıyla iki bölüm şeklinde gerçekleşti. Payramlaşma töreninde Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun tüm personelin bayramını kutlayarak anne babası sağ olanların onları hoşnut etmekle en güzel bayramı yaşayabileceğini belirterek, vefat etmiş olanlara da Allah’tan rahmet diledi.
Rektör Karacoşkun bayramdan sonra Üniversite de normalleşme sürecinin kademeli olarak başlayacağını ifade ederek internet yoluyla da olsa bir araya gelmenin önemini vurguladı.

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