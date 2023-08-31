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Üniversiteler ne zaman açılacak, Eylül'de mi Ekim'de mi başlıyor? 2023-2024 üniversite eğitim dönemi

31.08.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversitelerin açılış tarihi merak konusu oldu. Elektronik ortamda gerçekleştirilen üniversite kayıtları 30 Ağustos'ta sona erdi. Üniversite kayıt işlemleri için süreç 1 Eylül 2023 tarihinde sona erecek. Birçok kişi internette konuya dair araştırma yapıyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, Eylül'de mi Ekim'de mi başlıyor? İşte, 2023-2024 üniversite eğitim dönemi ile ilgili detaylar...

Üniversitelerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Güz dönemi için geri sayım sürüyor. YKS tercih sonuçlarının ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açılması sonrası başlayan yerleştirme işlemleri tamamlandı. 30 Ağustos'ta elektronik ortamda gerçekleştirilen üniversite kayıtları sona erdi, üniversite kayıt işlemleri için son tarih 1 Eylül olarak duyurulmuştu. Üniversitelerde yeni dönemin ne zaman başlayacağını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapıyor. 2023-2024 üniversite eğitim dönemi ile ilgili ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK, EYLÜL'DE Mİ EKİM'DE Mİ?

Üniversitelerde yeni dönemin ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı.

YÖK'e bağlı olarak eğitim veren üniversitelerin açılış tarihi farklılık gösterebiliyor. Üniversitelerde yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN YARIN SON GÜN

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos tarihinde başladı. Adaylar, 1 Eylül 2023 tarihine kadar kayıtlarını tamamlamak durumunda.

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