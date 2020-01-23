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Üniversiteli gençlerden iyilik hareketi

AYDIN HABERLERİ  | 23.01.2020 15:59 | Son Güncelleme

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Nazilli Gevherhan Sultan Yurdu’nda kalan kız öğrenciler, örnek bir projeye imza attı.Üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ’Gönül Bağı’ projesi kapsamında ihtiyaç sahibi çocukların ve vatandaşların gönüllerine dokunmak adına “Isıtan Eller, Hayata Renk Kat ve Yalnız Değilsiniz” konulu sosyal sorumluluk etkinlikleri gerçekleştirdi.“Isıtan Eller” sosyal sorumluluk etkinliği ile Gevherhan Sultan Yurdunda kalan kız öğrenciler Nazilli Çaylı dağ köyü ilkokulunda eğitim gören minik öğrenciler için atkı, bere, eldiven gibi malzemeler üretiyorlar.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Nazilli Gevherhan Sultan Yurdu’nda kalan kız öğrenciler, örnek bir projeye imza attı.
Üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ’Gönül Bağı’ projesi kapsamında ihtiyaç sahibi çocukların ve vatandaşların gönüllerine dokunmak adına “Isıtan Eller, Hayata Renk Kat ve Yalnız Değilsiniz” konulu sosyal sorumluluk etkinlikleri gerçekleştirdi.

“Isıtan Eller” sosyal sorumluluk etkinliği ile Gevherhan Sultan Yurdunda kalan kız öğrenciler Nazilli Çaylı dağ köyü ilkokulunda eğitim gören minik öğrenciler için atkı, bere, eldiven gibi malzemeler üretiyorlar. 2019-2020 eğitim döneminin başında başlayan proje kapsamında ihtiyaç sahibi kişilere kıyafet yardımı yapılıyor.

Hayata Renk Kat
Gönül Bağı projesi kapsamında “Hayata Renk Kat” sosyal sorumluluk etkinliği kapsamında bir araya gelen KYK’lı gençler gönüllü olarak Nazilli Çaylı İlkokulu’nda eğitim gören minik öğrenciler ile okulun duvarlarını birlikte boyayarak eğlenceli vakit geçirdi.
“Yalnız Değilsiniz” sosyal sorumluluk etkinliği için bir araya gelen Gevherhan Sultan Yurdu kız öğrencileri Nazilli Çaylı dağ köyünde yaşayan Zeynep Tosun adlı yaşlı vatandaşı ziyaret edip, ev işlerinde yardımcı olan gençler yanlarında getirdikleri hediyeleri vererek sohbet ettiler. Evinde yalnız yaşayan Zeynep Tosun adlı vatandaş bu anlamlı etkinlik için KYK’lı gençlere teşekkür etti.

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