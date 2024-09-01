Ünlü avukat Rezan Epözdemir'den Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e çağrı!

Galatasaray'da son günlerde gündeme gelen karaborsa bilet iddialarıyla ilgili ünlü avukat Rezan Epözdemir kişisel sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü avukat, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e çağrıda bulundu.

İŞTE REZAN EPÖZDEMİR'İN AÇIKLAMALARI

Bilet ve karaborsa yolsuzluğu ile ilgili Galatasarayın geleceğini ilgilendiren çok önemli iddialar var. Hukuki süreci biz de takip edeceğiz, bu takip aynı zamanda bütün Galatasaraylıların ahlaki ve vicdani sorumluluğudur. Sayın Başkanın etik açıdan derhal

atması gereken iki adım var. Birincisi; Adı geçen yönetici, profesyonel ve ilgililerin yönetsel ve fiili yetkilerinin derhal askıya alınması ve hukuki

sürecin kesinleşmesinin beklenmesi. İkincisi ise hukuki süreç kesinleşmeden ve yolsuzluk iddiaları aydınlığa kavuşturulmadan florya projesi ile ilgili hiç bir tasarrufta bulunulmaması. Aksi halde Yönetim kurulunun saygınlığı ve güvenilirliği tartışılır hale gelir.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Yaşanan bu olaylar üzerine Galatasaray'dan şu açıklama yapılmıştı:

"Karaborsa bilet ile kulübümüzü ilişkilendirmek amacıyla yapılan spekülasyonlara son vermek için Başkanımız Dursun Aydın Özbek 23 Ağustos tarihindeki basın toplantısında tüm Galatasaray camiasına bir çağrıda bulunmuş, elinde bilgi ve belge olan herkesin kulübümüze başvurmasını rica etmiştir. Aradan geçen süre içerisinde sadece bilgiler değil, yapılan tüm şikayetler ihbar kabul edilmiş, bu şikayetlere konu olan her işlem üzerinden Passo yetkilileriyle irtibata geçilmiştir.

Ayrıca;

Söz konusu söylentilere konu iddialara ilişkin bir bağımsız denetim firmasına usulsüzlük incelemesi yaptırılması, inceleme neticesinde suistimal tespit edilmesi halinde, ilgililer hakkında yasal yollara başvurulmasına karar verilmiştir.

Passo’dan geçen sezon itibarıyla talep edilen, online bilet satış sistemi yazılım geliştirme çalışmaları tamamlanmış, sezon başından itibaren yeni sistem kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistemin daha da iyileştirilmesi adına yapılan çalışmalar devam etmektedir.

Yeni bir sistemle, her kombine sahibimize tüm sezon boyunca maç biletlerini sınırsız olarak, belirledikleri 3 kişiye devredebilme hakkı tanınmıştır. Kombine sahiplerimize bu konuyla ilgili ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır. Bunun dışında tüm kombine ve bilet devirleri kapatılmıştır.

Söz konusu spekülatif haberlerle ilgili olarak, SPK nezdinde de gerekli tahkikatın yapılması için başvuruda bulunulmuştur.

Tüm bu gelişmelerin yanında, Denetim Kurulumuz mevzuattan kaynaklanan yetki ve sorumlulukları çerçevesinde iddialara ilişkin olarak bir soruşturma başlattığını Yönetim Kurulumuza bildirmiştir."