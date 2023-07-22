Ünlü çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan flaş gelişme! Evlilik yolunu işaret etti

Ünlü çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım cephesinden şaşırtan bir gelişme yaşandı. Bu yazı tatil yaparak geçiren çift, gittikleri her yerden mutluluk pozları veriyor. Kaan Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım ile aralarından su sızmayan Deniz, bu kez de yakışıklı oyuncunun annesi Seyhan Yıldırım ile Instagram'da takipleşti.

Aşk pozlarını sık sık paylaşan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın ilişkisinde yeni gelişmeler yaşandı. Kaan Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım, Pınar Deniz ile paylaşım yaptı.

Nilüfer Yıldırım ile aralarından su sızmayan Pınar Deniz bu kez müstakbel kayınvalidesi Seyhan Yıldırım ile Instagram'da takipleşmeye başladı. Bu hareket evlilik yolunda ilk adım şeklinde yorumlandı.

“AİLEMLE TANIŞTI”

Pınar Deniz, Kaan Yıldırım’ın ablası Nilüfer Yıldırım’ı sosyal medyadan takibe almıştı. Geçen günlerde konuyla alakalı konuşan Yıldırım, “Hangi dönemdeyiz? Neye göre, kime göre değerlerimiz değişiyor? Ablam benim hayatımdaki en önemli insanlardan biri, Pınar da öyle… Birbirlerini sosyal medyadan takibe almışlar. Ne var ki bunda? Pınar tabii ki ailemle tanıştı. Bu gayet normal değil mi? Lütfen artık böyle şeyleri olağanüstü durumlarmış gibi karşılamayalım” demişti.



