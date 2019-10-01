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Ünlü futbolcu Keisuke Honda Twitter'dan takım arıyor

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 01.10.2019 14:44 | Son Güncelleme

Ünlü Japon futbolcu Keisuke Honda kendisine sosyal medya hesabından takım arıyor.

Bonservisi elinde olan Keisuke Honda, Twitter üzerinden önce Manchester United'a, ardından da eski kulübü Milan'a çağrıda bulundu. Melbourne City'den ayrıldıktan sonra yaz transfer döneminde herhangi bir takıma imza atmayan 33 yaşındaki Keisuke Honda, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

"BANA BİR TEKLİF VERİN"

Honda'dan Manchester United'a: ''Bana bir teklif verin'' Bonservisi elinde olan Japon futbolcu, 27 Eylül Cuma günü Manchester United'ın resmi hesabını da etiketleyerek Twitter'dan bir gönderi paylaştı. Honda paylaştığı gönderide ''Bana bir teklif verin. Paraya ihtiyacım yok ama mükemmel bir takımda, mükemmel futbolcularla oynamaya ihtiyacım var'' ifadelerini kullandı.

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MİLAN'A ÇAĞRI

Keisuke Honda'nın Manchester United'a gönderdiği bu çağrı Twitter'da binlerce kişi tarafından etkileşime girerken Japon futbolcu istediği teklifi alamamış olacak ki bu kez de rotasını eski kulübü Milan'a çevirdi. Yine Twitter üzerinden bu kez Milan'ı etiketleyerek gönderi paylaşan Honda, İtalyan kulübüne ''Size her zaman yardım etmek istemişimdir. İhtiyacınız olduğunda beni arayın!'' şeklinde sinyal gönderdi.

KEİSUKE HONDA KİMDİR?

2014-2017 yılları arasında Milan forması giyen Honda, son olarak Avustralya ekibi Melbourne City'de top koşturdu. 98 kez Japonya Milli Takımı formasını giyen ve 37 gol kaydeden futbolcu daha önce Meksika'da Pachuca, Rusya'da CSKA Moskova, Hollanda'da Venlo ve ülkesi Japonya'da Nagoya Grampus ile Seiryo formaları giydi.

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Anahtar Kelimeler:
Keisuke Honda Manchester United milan Melbourne City

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