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Ünlü futbolcuya 8 ay men! Sebebi ise yasa dışı bahis...

17.05.2023 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz futbolunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Premier Lig ekibi Brentford'un 27 yaşındaki santrforu Ivan Toney, yasa dışı bahisten 8 ay men cezası aldı.

Ünlü futbolcuya 8 ay men! Sebebi ise yasa dışı bahis...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'da forma giyen Ivan Toney'ye yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle futboldan 8 ay men cezası verildi.

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İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 25 Şubat 2017 ile 23 Ocak 2021 tarihleri arasında bahis yönetmeliğine aykırı eylemleri tespit edilen ve bunları itiraf eden 27 yaşındaki İngiliz santrforun, 8 ay men ve 50 bin sterlin para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

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Bu sezon ligde attığı 20 golle takımının puan cetvelinde 9. sırada yer almasında en önemli etken olarak gösterilen ve İngiltere Milli Takımı'na çağrılarak 26 Mart'ta ilk kez bir maçta görev alan Jamaika asıllı oyuncu, cezasının dördüncü ayından itibaren antrenmanlara çıkabilecek.

Ivan Toney, sahalara 17 Ocak 2024 tarihinden itibaren dönebilecek.

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