Ünlü golfçü Paige Spiranac'tan cesur sözler

Instagram adresinden paylaştığı fotoğraf ve videolar ile ünlü olan ve çok parlak bir golf kariyeri bulunmayan Paige Spiranac, olay itiraflarda bulundu.

Sosyal medya onu konuşuyor

Amerikalı eski golfçü Paige Spiranac, golfte mükemmel bir kariyere sahip olamasa da sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla oldukça dikkat çekiyor.

Instagram hesabında golf oynarkenki fotoğraflarını paylaşan Amerikalı golfçü, özellikle mini şort ve etekli pozlarıyla takipçilerinden büyük beğeni topluyor.

2017 yılında golfte kıyafet yönetmeliği değişmiş ve oyuncuların etek altında kullandığı şortları veya tozlukları görmelerine izin veren belirgin boyun çizgileri veya çok kısa etekler kullanılması yasaklanmıştı.

Bu konu hakkında konuşan güzel sporcu Paige Spiranac'ten açıklama geldi.

İç çamaşırı giymeden golf oynamayı daha çok sevdiğini belirten Spiranac, "Normalde iç çamaşırı giymiyorum, şort giyiyorum ve üzerinde çok fazla katman var. Pantolon giydiğimde de iç çamaşırı kullanmıyorum" dedi.