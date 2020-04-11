Ünlü Sanatçı Çelebi çocuklara masal okudu

Recep İvedik filmlerinde rol alan ve filmde canlandırdığı karakter ile büyük ilgi gören sinema ve tiyatro sanatçı Nurullah Çelebi Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen sesli Düzce Masal Okulu’na destek oldu, masal okudu.

Örgün eğitimin uzaktan eğitim şeklinde yürütüldüğü bu dönemde öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Düzce Masal Okulu" kuruldu ve gönüllü öğretmenler masal okuyor. Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Nurullah Çelebi’de sürpriz yaparak Masal Okulu’na destek verdi ve bir hikaye seslendirdi. Usta oyuncu Ali ile Veli isimli hikayesi çocuklar için okudu.

Seslendirilen masallar Düzce Milli Eğitim Müdürlüğünün YouTube kanalımızda yayınlanıyor.

Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Masal Okuluna destek veren Nurullah Çelebiye teşekkür etti.

