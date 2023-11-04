Ünlü şarkıcı Cenk Eren pasaportu düşürdü, şantaja uğradı! '10 bin dolar verin'

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Cenk Eren, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki turnesi kapsamında Dallas, Los Angeles ve New York'ta sahne aldı.

New York sahnesi sonrası pasaportunu düşüren ünlü şarkıcının başına gelmeyen kalmadı. Günaydın'dan Funda Karayel'in haberine göre; 'Cenk Eren araçtan inerken fark etmeden pasaportunu düşürmüş. Olayı gören iki kişi, hem pasaportu almış hem de ünlü sanatçıyı getiren aracın plakasını..

Saatler sonra plakadan sanatçının arkadaşının telefonuna ulaşan kişiler, pasaportun iadesi için tam 10 bin dolar isteyerek ünlü şarkıcıya şantaj yapmış. Eren'in üç arkadaşı, şantajcılarla konuşmak için buluşmuş. Çıkan arbede sırasında bir arkadaşı, Eren'in pasaportunu şantajcıların elinden kapmayı başarmış'





