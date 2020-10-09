Ünlü Yönetmen Danacı’dan ziyaret

Beyaz Perde de birçok filme imza atan sinema yönetmeni Kemal Danacı Devrek Belediye Başkan Vekili Şeref Aydınlı’yı makamında ziyaret etti.

Daha önce “Koyver Gitsin”, “Fecir”, “Cinnet Ağacı” uzun metrajlı filmlerin yönetmenliğini yapan Kemal Danacı son olarak da “Kanlı Yol” adlı filmin çekimini tamamladı.

Kanlı Yol filmi hakkında Başkan vekili Şeref Aydınlı’ya bilgi veren yönetmen Danacı, filmin konusunun 1920 yılında Zonguldak’ın Fransızlar tarafından işgal edilmesiyle başladığını, söyledi.

Danacı film hakkında şu bilgileri verdi:

“1920’de Zonguldak’ın Fransızlar tarafından işgal edilmesiyle birlikte Fransız işgal gücü komutanı burada bir köylü kızına aşık olur, fakat kız nişanlıdır. Kızın ailesi bu komutanın kızlarına aşık olduğunu öğrenince hemen nişanlısıyla kızlarının düğününü yapmaya karar verir. Düğün alayının olduğu gece Fransız komutan askerleriyle birlikte düğünü basar, herkesi öldürür ve gelini (Algelin) kaçırarak köyün dışındaki bir eve yerleşir. Köylüler bu Fransız komutandan korkup askerlerine zarar vermek için büyü yaparlar, cinlere de bu komutanı öldürtürler. Fakat Algelin sırra kadem basar.”

Filmin Gökçebey’in Bakacakkadı beldesi ve Muharremler Köylerinde çekildiğini belirten Danacı, filmin ön çalışmasının bir yıl çekimlerinin de 12 gün sürdüğünü belirtti. Filmin 2021 yılı Ocak ayında gösterime girmesi bekleniyor.

Devrek Belediye Başkan Vekili Şeref Aydınlı da Devrek ve bölgemizden önemli yönetmenlerin yetiştiğini, söyledi.

“Kemal beyin filmlerini daha önce biliyorum. Bölgemizin tanıtımına yönelik verdiği çakışmalar övgüye değer. Veli Kuzlu, Ertuğrul Ayvacı, Erkan Çaltepe ve Kemal Danacı gibi genç yönetmenlerimizle övünüyoruz. Eskiden yönetmenleri ancak televizyonlardan duyuyorduk, şimdilerde ise içimizden çıkıyor, bu da bizleri mutlu kılıyor.” dedi.

Başkan Vekili Aydınlı, ziyaretleri nedeniyle Yönetmen Kemal Danacı’ya teşekkür etti, başarılarının devamını diledi.

