YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Unuttuğu cüzdanını parkta bıraktığı çöpleri temizledikten sonra alabildi

Unuttuğu cüzdanını parkta bıraktığı çöpleri temizledikten sonra alabildi

BOLU HABERLERİ  | 21.10.2020 13:53 | Son Güncelleme

Unuttuğu cüzdanını parkta bıraktığı çöpleri temizledikten sonra alabildi

Bolu'da bir kişi parkta unuttuğu cüzdanını, masada bıraktığı çöpleri temizledikten sonra teslim aldı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Alpağut Mahallesi'nde sabah sporu yaparken bir parktaki masada bırakılan çöpleri gördü.

Çöpleri toplamak isteyen Özdemir, masanın üzerinde Fatih A'ya ait cüzdanı buldu. Özdemir, cüzdanı zabıta ekiplerine teslim ederken, çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak cüzdan sahibine çağrıda bulundu.

Videoda, Fatih A'nın bıraktığı çöpleri toplaması halinde cüzdanını zabıtadan alabileceğini belirten Özdemir, şunları ifade etti:

"Her sabah spor yapıyorum. Spor yaptığımda parklarımızda karşılaştığımız manzara ne yazık ki bu şekilde. Görüntüden anladığım kadarıyla keyifli, sohbetli bir akşam geçiren arkadaşlar, ne yazık ki masayı bu şekilde bırakıp terk ediyorlar. Ancak bugün farklı bir şeyle karşılaştım. Buraları temizlemek istediğim zaman baktım ki arkadaşlardan biri cüzdanını unutmuş. İçi boş bir şekilde. Sadece bir kimlik var. Cüzdanı zabıta arkadaşlara teslim ediyorum. Cüzdanın sahibi Fatih A'ya sesleniyorum; biz bu masayı bugün temizlemeyeceğiz, sen temizleyeceksin. Fotoğrafını çekip zabıta arkadaşlara getireceksin ve cüzdanını teslim alacaksın."

Fatih A'nın, bu çağrı üzerine masadaki çöpleri topladıktan sonra cüzdanını zabıtadan aldığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali
Alaattin Çakıcı Avukatının İşine Son VerdiAlaattin Çakıcı Avukatının İşine Son Verdi
En Çok Okunan Yerel Haberler
GAÜN Hastanesinde devir-teslim töreni gerçekleştirildi
GAÜN Hastanesinde devir-teslim töreni gerçekleştirildi
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Cumhuriyet döneminin ilk barajı Çubuk 1 için özel açılış
Cumhuriyet döneminin ilk barajı Çubuk 1 için özel açılış
Vali Balcı, Cumhuriyet tarihinin ilk antimuan madenini gezdi
Vali Balcı, Cumhuriyet tarihinin ilk antimuan madenini gezdi
Emekliliğe ayrılan personele altın hediye edildi
Emekliliğe ayrılan personele altın hediye edildi
Denizlispor Başkan Yardımcısı Cinkaya galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu
Denizlispor Başkan Yardımcısı Cinkaya galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu

Bolu Namaz Vakitleri 21 Ekim Çarşamba

İmsak
05:40
Sabah
07:04
Öğle
12:43
İkindi
15:42
Akşam
18:12
Yatsı
19:31

Bolu Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Çarşamba

Ege Eczanesi
Merkez
Gölyüzü Murat Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Gerede
Göynük Eczanesi
Goynuk
Ebrar Eczanesi
Mengen
Onur Eczanesi
Mudurnu
Ayçiçeği Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
TEM Otoyolu'nda parçalanmış ceset dehşeti
TEM Otoyolu'nda parçalanmış ceset dehşeti
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.